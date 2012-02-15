به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی شامگاه سه شنبه در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیم های فوتبال صبای قم و پرسپولیس تهران تهران در هتل خورشید قم، دیدار تیمش با هفتمین تیم جدول رده بندی را سخت و دشوار توصیف کرد و افزود: ما در این بازی بهتر از دیدارهای گذشته بازی خواهیم کرد و هدفمان تنها غلبه بر پرسپولیس تهران و کسب سه امتیاز است.



از پرسپولیس شناخت کاملی دارم



وی با تاکید بر شناخت کاملش از تیم حریف، ابراز داشت: شناخت کاملی از تیم پرسپولیس تهران و تفکرات کادر فنی این تیم دارم، دنیزلی مربی شناخته شده ای است و از جمله مربیان بزرگی به شمار می رود که در لیگ برتر فوتبال ایران حضور دارد.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: شرایط بسیار خوبی داریم و با تمام وجود تلاش می کنیم که ضمن ارائه یک بازی خوب و تماشاگر پسند، با عبور از پرسپولیس تهران و کسب سه امتیاز، بیست و ششمین بازی خود در لیگ را به پایان ببریم.



وی عنوان داشت: در تمرینات روزهای اخیر نقاط ضعف تیم را برطرف و ترمیم کرده ایم و سعی شده است بر اساس شناختی که از پرسپولیس تهران داریم تاکتیک های ویژه این بازی را طراحی کنیم از این رو شاهد یک بازی جذاب از صبا خواهیم بود.



در غیاب دو بازیکن اصلی مهره های آماده ای داریم



ویسی بیان داشت: هم صبای قم و هم پرسپولیس تهران به سه امتیاز این دیدار نیاز دارند و به همین خاطر انتظار ارائه فوتبال هجومی از سوی هر دو تیم می رود اما امیدوارم در روزی که تماشاگران خوب قمی از ما حمایت می کنند، تیم پیروز میدان باشیم.



وی اضافه کرد: میلاد نوری و رامین رضائیان دو بازیکن اصلی تیم فوتبال صبای قم در دیدارهای گذشته لیگ برتر این فصل، به دلیل اینکه سه اخطاره هستند، به این دیدار نخواهند رسید، ضمن اینکه یک بازیکن مصدوم هم برای این مسابقه داریم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم تأکید کرد: با وجود غیبت دو سه مهره اصلی تیم در بازی امروز از هفته بیست و ششم، به هیچ عنوان این دلیل نمی شود نتوانیم برابر پرسپولیس تهران نتیجه بگیریم چرا که بازیکنان جایگزین بسیار آماده ای داریم.



گفتنی است: صبای قم و پرسپولیس تهران تهران تیم های رده های پنجم و هفتم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور تا قبل از هفته بیست و ششم، در دیداری که از هفته نهم دور برگشت از ساعت 14:45 دقیقه امروز به قضاوت سعید مظفری زاده در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

