به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی صبح امروز چهارشنبه در سومین نشست معاونان فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر اینکه در سالهای گذشته تلاش شده است تا هیچ دانشگاهی بدون پوشش فرهنگی نباشد، افزود: در این راستا تلاش شد تا کلیه دانشگاه‌ها اعم از دولتی، غیرانتفاعی و دانشگاه‌های آزاد تحت پوشش کامل به لحاظ فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرند.

وی با اشاره به ارزیابی دانشگاه‌های کشور از جهت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: در این زمینه لازم است تا عملکرد دانشگاه ها مورد ارزیابی قرار گیرد و دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پژوهشگاه‌ها به لحاظ فعالیت‌های فرهنگی مورد ارزیابی قرار گیرند و دانشگاه ها رتبه بندی شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتقاد از عدم ارایه گزارش عملکرد فرهنگی از سوی برخی دانشگاه‌ها یادآور شد: بی‌توجهی دانشگاه‌ها نسبت به ارایه اطلاعات مورد نیاز منجر به کاهش رتبه دانشگاه‌ها خواهد شد.

وی از برگزاری جلسه آینده این معاونت در روزهای 18 تا 19 اسفندماه سال جاری خبر داد و اضافه کرد: دستور کار این جلسه توافق در زمینه برنامه‌های فرهنگی دانشگاه‌ها براساس برنامه راهبردی وزارت علوم در سال 91 خواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه جلسه امروز در خصوص انتخابات مجلس نهم است، ادامه داد: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از برکات و ثمراتی است که امام راحل آن را به کشور اعطا کردند.

خواجه سروی با اشاره به انتخابات در قبل از انقلاب اشاره کرد: ‌در قبل از انقلاب افرادی به ظاهر در انتخابات شرکت می‌کردند ولی اسامی که از صندوق‌های رای خارجی می‌شد از سوی سه دستگاه ساواک، وزارت کشور و ارتش بیرون می‌آمد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم همچنین با بیان اینکه استکبار هم اکنون تلاش می‌کند تا مشارکت مردم در انتخابات را تضعیف کند، افزود: متوسط مشارکت مردم در انتخابات 54 تا 56 درصد است که تلاش می‌شود این میزان کاهش یابد. این در حالی است که در دانشگاه‌های کشور 4 میلیون دانشجو و نیروی عظیمی از اساتید وجود دارند.

خواجه سروی با بیان اینکه اهتمام مردم به مشارکت در انتخابات در واقع تعیین سرنوشت خودشان است، اضافه کرد: از این رو باید در دانشگاه‌ها تلاش شود تا این امر محقق و تقویت شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه باید در روزهای باقی مانده به انتخابات تحمل و ظرفیت در دانشگاه ها افزایش یابد، افزود: با هماهنگی که با تشکل‌های دانشجویی صورت گرفت، تشکل‌ها آمادگی دارند تا شخصیت سیاسی و کاندیداهایی که از سوی نظام مورد تایید قرار گرفتند را فارغ از جناح سیاسی آنها به دانشگاه‌ها دعوت و کرسی‌های آزاداندیشی و یا مناظره برگزار کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم همچنین با تاکید بر تقویت فضای انتخاباتی در دانشگاه‌ها گفت: در این راستا دانشگاه‌ها می توانند از ظرفیت‌های نشریات دانشگاهی، کرسی‌های آزاداندیشی، میزگرد، تریبون آزاد و برگزاری مناظره استفاده کنند.

خواجه سروی با تاکید بر اهمیت دانشگاه‌‌های شهر تهران خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند تا مشارکت مردم در تهران به حداقل برسد ولی باید با عملکرد مناسب در دانشگاه‌ها نگذاریم تا این امر اتفاق بیافتد.

وی همچنین با تاکید بر آمادگی دانشگاه‌ها در بعد از انتخابات، گفت: این آمادگی جنبه بازدارندگی دارد و باید از بروز حوادثی نظیر حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88، در انتخابات مجلس جلوگیری شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: باید تلاش کنیم تا فضای دانشگاه‌ها به گونه‌ای باشد که پس از انتخابات فعالیت‌های خود را به روال گذشته ادامه دهند.