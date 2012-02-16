فروپاشی تدریجی کاخ کوروش/ نوسانات ارز گریبان آژانسداران را هم گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، باران با همه زیبایی هایش یکی از عوامل تخریب آثار تاریخی است. پایه ستونهای باقیمانده از کاخ اختصاصی کوروش به دلیل نفوذ آب باران و یخ بستن و شکسته شدن در حال تخریبند.

برخی از سنگهای باستانی به حدی قدرتمند هستند که با هیچ عاملی به زودی تخریب نمی شوند اما همین سنگ ها با آب باران به سرعت از هم می پاشند. شاید در نظر اول کسی باورش نشود که آب باران یکی از بدترین عوامل تخریب سنگهاست اما چون آب روان است می تواند به راحتی در هر جرز و شکاف و درزی وارد شود و وقتی یخ بست شکاف سنگ را بیشتر کند.

تبلیغ "فلزیاب" در نشریات سراسری!

این هفته باز هم تبلیغات فلزیاب و طلایاب در نشریات سراسری منتشر شد این درحالی است که تبلیغ فلزیاب با هر عنوان و برای هر استفاده ای که باشد از سوی شرکتهایی که مجوز خرید و فروش این دستگاهها را ندارند ممنوع است.

بودجه پیشنهادی سال 91 سازمان میراث فرهنگی اعلام شد

این هفته خبر رسید که لایحه بودجه سال 91 در 12 دی‌ماه 90 توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شده است. این بودجه پیشنهادی برای سازمان میراث‌ فرهنگی مبلغ 3 هزار و 343 میلیارد و 933 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

از این رقم شامل یکهزار و 805 میلیارد و960 میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای و 2 هزار و 257 میلیارد و 937 میلیون ریال نیز اعتبارات تملک و دارایی است.

تناقض گویی متولیان گردشگری درباره وضعیت آژانسها پس از نوسانات ارز

این هفته منوچهر جهانیان، معاون گردشگری کشور وضعیت آژانس‌های گردشگری را در شرایطی که نرخ ارز نوسانات بالایی را تجربه می کند، بسیار مطلوب دانست و گفت: آژانس‌داران ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت می‌کنند.

پیش از این هم مدیر کل میراث فرهنگی تهران اعلام کرده بود: طی نامه‌ای به معاون گردشگری کشور پیشنهاد می‌دهیم که تمهیداتی اندیشیده شود تا با گران‌شدن ارز، یک سهمیه و حمایت ویژه‌ای برای ارز مورد نیاز آژانس‌های گردشگری قائل شوند!

اما در همین رابطه ناصر گلدوست، عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: ما که عضو انجمن هستیم نمی دانیم کدام دفاتر ارز مسافرتی گرفته اند اگر چنین چیزی صحت دارد به ما هم اعلام کنند تا دریافت کنیم!

شهر تاریخی و زیرزمینی اویی به روی گردشگران بسته است

در روزهای اخیرجمعی از گردشگرانی که قصد بازدید از شهر زیرزمینی اویی نوش آباد را داشتند با در بسته تمام ورودی های این شهر مواجه شدند. متولی استفاده از حضور گردشگر در این شهر بر عهده شهرداری نوش آباد است اما مدتی است که این سازمان خدمات به گردشگر را در این شهر تعطیل کرده است.

اکنون اگر کسی بخواهد از این شهر دیدن کند نمی تواند و یا اگر هم افرادی پیدا شوند که در را باز کنند هیچ گونه امکاناتی از جمله راهنما در اختیارشان نیست. همچنین معلوم نیست اگر برای بازدیدکنندگان اتفاقی بیافتد چه کسی او را در شهر نجات می دهد و پاسخگو خواهد بود.

ایران به 15 درصد از اهدافش در گردشگری رسید مالزی به 50 درصد!

متولیان گردشگری ایران درحالی از ورود سه میلون گردشگر خارجی در سال 89 خرسند هستند که مالزی از میزبانی 27 میلیون گردشگر خارجی در سال 2011 که بخش عمده‌ای از آنان ایرانی هستند خبر می‌دهد.

طبق سند چشم انداز 20 ساله ایران که تا تحقق آن تنها 14 سال مانده است، کشورمان تا کنون توانسته به 15 درصد از اهدافش در زمینه ورود گردشگر خارجی دست پیدا کند. بر اساس گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، سه میلیون و دویست هزار گردشگر خارجی به ایران آمده اند درحالی که ایران باید تا سال 1404 میزبان 20 میلیون گردشگر خارجی باشد.

موزه فرهنگ راه‌اندازی شد

نخستین موزه فرهنگ توسط یک دبیر آموزش و پرورش در ایام دهه فجر طراحی و راه اندازی شد. این موزه قرار است به عنوان طرح پایلوت در سراسر کشور اجرا شود.

نادر پیری اردکانی، دبیر آموزش و پرورش گفت: طرح راه‌اندازی این موزه را در سال 83 به آموزش و پرورش دادم تا اینکه در سال 84 در شورای آموزش و پرورش شهرستان اردکان استان یزد مصوب شد. همچنین این طرح را به وزارت خانه آموزش و پرورش فرستادم و معاون پژوهشی وزارت خانه نیز اعلام کرد که این طرح باید در کل کشور اجرا شود.