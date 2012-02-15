به گزارش خبرنگار مهر، منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز شامگاه سه شنبه از سوی علی کفاشیان و قریب به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون انتخاب شد.

بهروز منتقمی عصر روز سه شنبه با حضور در دبیرخانه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال فرم نائب رئیسی فدراسیون فوتبال را پر کرد.

بهروز منتقمی لیسانس تربیت بدنی و فوق لیسانس مدیریت دولتی با 29 سال سابقه خدمت ورزشی به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مازندران و مرکزی بوده است و همچنین در ستاد مرکزی وزارت و ورزش به عنوان مدیر کل امور استان ها، مدیر کل ورزش و روستایی و جهاد تربیت بدنی مشغول خدمت بوده است.