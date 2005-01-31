زندگينامه ي حماسه سراي زن ، زنده ياد سپيده كاشاني " رمـــان " شد





به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين نويسنده بيش از پنج سال است كه براي نگارش رمان لاله كوير وقت صرف كرده است .

محمد رضا اصلاني كه بيشتر براي گروه سني كودكان و نوجوانان مي نويسد ، از سال 1350 با شاعره ي متعهد انقلاب اسلامي ، زنده ياد سپيده كاشاني آشنا بوده و دركنار جمعي از نويسندگان و اهل قلم ، در انجمن هاي ادبي حضورداشته اند .



به گزارش مهر ، ابتدا قرار بود اين رمان توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامي منتشر شود ، اما به دليل تغيير مديريت در اين مركز انتشاراتي ، كتاب براي چاپ ، توسط نويسنده به نشر سوره ي مهرسپرده شد . اصلاني در حال حاضر عضو انجمن قلم ايران است .

سپيده كاشاني از بانوان شاعرپيشكسوت انقلاب اسلامي است كه علي رغم عمر اندك خود ، خدمات شايان توجهي به ادبيات انقلاب عرضه داشت ، از وي شعرهايي با موضوع شهادت ، بسيج ، فلسطين و امام خميني " ره " برجاي مانده است .



شكسته سرو باغ آشنايي / چه سنگين است بار اين جدايي / همه كوچه به كوچه حجله حجله / وطن از خون پاكان گشته دجله / ابيات بالا ، منتخبي از اشعار اين حماسه سراي زن درباره ي هجوم ناجوانمردانه ي دشمن به خرمشهراست .