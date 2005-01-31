  1. هنر
  2. سایر
۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۲۲

/ اختصاصي مهر / توسط محمد رضا اصلاني - نويسنده :

زندگينامه ي حماسه سراي زن ، زنده ياد سپيده كاشاني " رمـــان " شد

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : محمد رضا اصلاني - نويسنده ي معاصر ، زندگينامه ي زنده ياد سپيده كاشاني - شاعره ي متعهد انقلاب اسلامي را در رماني با عنوان " لاله كوير " به رشته ي تاليف در آورد .


به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين نويسنده بيش از پنج سال است كه براي نگارش رمان لاله كوير وقت صرف كرده است .
محمد رضا اصلاني كه بيشتر براي گروه سني كودكان و نوجوانان مي نويسد ، از سال  1350 با شاعره ي متعهد انقلاب اسلامي ، زنده ياد سپيده كاشاني آشنا بوده و دركنار جمعي از نويسندگان و اهل قلم ، در انجمن هاي ادبي حضورداشته اند .

به گزارش مهر ، ابتدا قرار بود اين رمان توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامي منتشر شود ، اما به دليل تغيير مديريت در اين مركز انتشاراتي ، كتاب براي چاپ ، توسط نويسنده به نشر سوره ي مهرسپرده شد .  اصلاني در حال حاضر عضو انجمن قلم ايران است .  
سپيده كاشاني از بانوان شاعرپيشكسوت انقلاب اسلامي است كه علي رغم عمر اندك خود ، خدمات شايان توجهي به ادبيات انقلاب عرضه داشت ، از وي شعرهايي با موضوع شهادت ، بسيج ، فلسطين و امام خميني " ره " برجاي مانده است .

شكسته سرو باغ آشنايي / چه سنگين است بار اين جدايي / همه كوچه به كوچه حجله حجله / وطن از خون پاكان گشته دجله / ابيات بالا ، منتخبي از اشعار اين حماسه سراي زن درباره ي هجوم ناجوانمردانه ي دشمن به خرمشهراست . 

کد مطلب 153472

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها