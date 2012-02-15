به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر پورهمت قبل از ظهر چهارشنبه در همایش ملی بهینه سازی مصرل سوخت در ماشین های خودگردان کشاورزی که در سالن آمفی تئاتر موسسه تحقیقاتی نهال و بذر کرج برگزار شد، اظهار داشت: تولید مواد غذایی سالم و با کیفیت یکی از اولویت های در دستور کار جهاد کشاورزی است.



وی بر افزایش کیفی محصولات کشاورزی تاکید کرد و اضافه کرد: محصول سالم به عنوان یک راهبرد جهاد کشاورزی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.



معاون وریز و ریاست سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: جهت گیری پیشرفت صنعت کشور باید متناسب با ظرفیت های موجود کشور باشد که مواد اولیه آن در کشور تولید می شود.



وی افزود: هر روز شاهد دستاورد جدید و خلق نو آوری فناوری جدید در عرصه های مختلف کشور هستیم که این امر به عنوان مظهر توانمندی جمهوری اسلام مطرح است که امروزه پیشرفت علم و فناوری خوبی گرفته است و شان کشور ما نیز همین است.



پورهمت با بیان اینکه در سال های گذشته در بخش کشاورزی پیشرفت های خوبی را شاهد بودیم، اضافه کرد: بخش کشاورزی دارای تنوع و ابعاد مختلف است و این بخش دامنه وسیعی از فناوری و علم و اقتصاد را به خود اختصاص داده است.



معاون وزیر و ریاست سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اگر امروز در تولید نهال های بذر پیشرفت داشته باشیم ولی در دیگر بخش ها پیشرفت نداشته باشیم ممکن است آن حرکت مثمر ثمر نباشد.

