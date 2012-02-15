به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر پورهمت قبل از ظهر چهارشنبه در همایش ملی بهینه سازی مصرل سوخت در ماشین های خودگردان کشاورزی که در سالن آمفی تئاتر موسسه تحقیقاتی نهال و بذر کرج برگزار شد، اظهار داشت: تولید مواد غذایی سالم و با کیفیت یکی از اولویت های در دستور کار جهاد کشاورزی است.
وی بر افزایش کیفی محصولات کشاورزی تاکید کرد و اضافه کرد: محصول سالم به عنوان یک راهبرد جهاد کشاورزی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وریز و ریاست سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: جهت گیری پیشرفت صنعت کشور باید متناسب با ظرفیت های موجود کشور باشد که مواد اولیه آن در کشور تولید می شود.
وی افزود: هر روز شاهد دستاورد جدید و خلق نو آوری فناوری جدید در عرصه های مختلف کشور هستیم که این امر به عنوان مظهر توانمندی جمهوری اسلام مطرح است که امروزه پیشرفت علم و فناوری خوبی گرفته است و شان کشور ما نیز همین است.
پورهمت با بیان اینکه در سال های گذشته در بخش کشاورزی پیشرفت های خوبی را شاهد بودیم، اضافه کرد: بخش کشاورزی دارای تنوع و ابعاد مختلف است و این بخش دامنه وسیعی از فناوری و علم و اقتصاد را به خود اختصاص داده است.
معاون وزیر و ریاست سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اگر امروز در تولید نهال های بذر پیشرفت داشته باشیم ولی در دیگر بخش ها پیشرفت نداشته باشیم ممکن است آن حرکت مثمر ثمر نباشد.
کرج – خبرگزاری مهر: معاون وریز و ریاست سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تولید مواد غذایی سالم و با کیفیت را یکی از اولویت های کاری جهاد کشاورزی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر پورهمت قبل از ظهر چهارشنبه در همایش ملی بهینه سازی مصرل سوخت در ماشین های خودگردان کشاورزی که در سالن آمفی تئاتر موسسه تحقیقاتی نهال و بذر کرج برگزار شد، اظهار داشت: تولید مواد غذایی سالم و با کیفیت یکی از اولویت های در دستور کار جهاد کشاورزی است.
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