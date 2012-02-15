رویکرد ایران نسبت به افغانستان و پاکستان مبتنی بر توسعه و امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه و جمعه 27 و 28 بهمن ماه در نشست سه جانبه با همتایان پاکستانی و افغانستانی خود شرکت میکند. این نشست سه جانبه بر محور مسائل مهم منطقهای و بینالمللی از جمله گسترش صلح و ثبات در منطقه و فرایند انتقال قدرت در افغانستان تکیه دارد.
رسانههای پاکستان اعلام کردهاند که سفراحمدینژاد به این کشور به منزله نقطه عطفی در روابط گسترده میان دو کشور محسوب میشود و در این سفر قراراست طرفین تفاهمنامههای متعددی در بخشهای تجارت، انرژی، فرهنگی و همکاریهای متقابل به امضا برسانند.
محمدابراهیم طاهریان، سفیر سابق ایران در افغانستان و پاکستان در گفتگو با برنامه "بدون خط خوردگی" در رادیو گفتگو، رویکرد ایران نسبت به دو کشور افغانستان و پاکستان را مبتنی بر توسعه و امنیت دانست و اهداف نشست سه جانبه آتی میان ایران، افغانستان و پاکستان در اسلامآباد را بررسی کرد.
طاهریان برگزاری چنین نشستهایی را منجر به ارتقای روابط دانست و تصریح کرد: سران سه کشور در مجموعه و فهمی مشترک میتوانند مشکلات مبتلابه افغانستان و پاکستان را بررسی و بر اساس منافع مشترک خود، راهکارهایی را تدبیر کنند.
وی با اشاره به اینکه افغانستان در شرایط فعلی میزبان ناخواسته بیش از 43 کشور است، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم که در این نشست میتواند راهگشا باشد، این است که نگاهی مشترک و واقعی نسبت به تحولات وجود داشتهباشد.
طاهریان، تاکید بر توسعه افغانستان و امنیت این کشور را دو محور مهم در نشست سه جانبه قبلی میان این سه کشور خواند و افزود: بخشی از نهادها و ارگانها نگاه استراتژیکی نسبت به موضوع افغانستان ندارند و بیشتر به ظرفیتهای بیرون از منطقه توجه میکنند و این نشست میتواند با تاکید به راهکارهای استراتژیک موثر باشد.
وی با تاکید بر رویکرد مبتنی بر امنیت ایران نسبت به دو کشور افغانستان و پاکستان، خاطرنشان کرد: بر این اساس هر دو کشور میتوانند با حضور ایران فضایی سالم و دور از رقابت را فراهم آورند؛ این نشست بر خلاف نشستهای ترکیه و قطر که هیچ نتیجهای نداشت، میتواند یک شروع برای کار درازمدت امنیتی و توسعهای باشد.
