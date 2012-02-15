به گزارش خبرنگار مهر، سعید جفایی صبح چهارشنبه در همایش انتقال یافته های تحقیقاتی اظهار داشت: هم اکنون کشت محصولات کشاورزی با تصمیم خود کشاورزان انجام و موجب متضرر شدن کشاورزان می شود.

وی ادامه داد: امسال در این راستا هزار هکتار از اراضی آذربایجان غربی در مرحله نهایی به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده که با تحقق آن سطوح اراضی مجهز به سامانه آبیاری تحت فشار استان به 50 هزار هکتار می رسد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان غربی عنوان کرد: افزایش تولید محصولات کشاورزی، افزایش سود کشاورزان، ایجاد تعادل در بازار محصولات کشاورزی و مصرف بهینه آب از مهمترین اهداف کشت محصولات کشاورزی بر اساس این الگو است.

جفایی ادامه داد: با توجه به گستردگی پهنه‌ و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون دست یافتن به الگوی کشت مناسب که از آن بتوان حداکثر بهره ‌برداری را از عوامل و نهادهای تولید به ‌ویژه عامل محدود کننده‌ آب به ‌دست آورد، ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی ادامه داد: الگوی کشت برای تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر دانش بومی کشاورزان و بهره گیری بهینه از پتانسیلهای منطقه ‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست تعیین می شود.

وی ادامه داد: میزان کشت محصولات کشاورزی در یک منطقه باید با توجه به منابع موجود، قیمت محصولات، هزینه‌های تولید، عملکرد محصول، نیاز کشور و سیاستهای درست انجام و تصمیم‌گیری در انتخاب گیاهان زراعی و باغی مناطق مختلف براساس زیرساختهای موجود و سطح تکنولوژی با حفظ منابع پایه تولید در جهت تامین نیازهای اساسی باشد.