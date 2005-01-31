بارنيه: انتخابات براي مردم عراق يك پيروزي است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وي برگزاري انتخابات سراسري درعراق را نخستين گام مهم دانست و در همان حال به راديواروپاي -1 گفت : اين انتخابات يك نوع پيروزي براي مردم عراق محسوب مي شود ونخستين گام درجهت ايجاد دمكراسي و روند سياسي است.

بارنيه همچنين گفت: ما اميدواريم گامها در جهت ايجاد دمكراسي برداشته شود وما براي رسيدن به اين هدف تلاش مي كنيم هرچند كه من درمورد اين موضوع ازماهها پيش با جامعه جهاني صحبت كردم .

وي تاكيد كرد: مردم عراق تنها با برگزاري انتخابات و ايجاد دمكراسي مي توانند ازاين رنج و سختيها نجات پيدا كنند.