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۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۴:۲۴

بارنيه: انتخابات براي مردم عراق يك پيروزي است

ميشل بارنيه وزيرامورخارجه فرانسه كه كشورش مخالف با تصميم آمريكا درحمله به عراق است امروز اعلام كرد:عمليات راي گيري براي مردم عراق يك پيروزي است .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، وي برگزاري انتخابات سراسري درعراق را نخستين گام مهم دانست و در همان حال به راديواروپاي -1 گفت : اين انتخابات يك نوع پيروزي براي مردم عراق محسوب مي شود ونخستين گام درجهت ايجاد دمكراسي و روند سياسي است.

بارنيه همچنين گفت: ما اميدواريم گامها در جهت ايجاد دمكراسي برداشته شود وما براي رسيدن به اين هدف تلاش مي كنيم هرچند كه من درمورد اين موضوع ازماهها پيش با جامعه جهاني صحبت كردم . 

وي تاكيد كرد: مردم عراق تنها با برگزاري انتخابات و ايجاد دمكراسي مي توانند ازاين رنج و سختيها نجات پيدا كنند.

کد مطلب 153476

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