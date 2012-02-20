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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۱۵

معاون ورزش و جوانان:

حوزه علمیه و وزارت جوانان برای تقویت ازدواج تفاهنامه امضا کردند

حوزه علمیه و وزارت جوانان برای تقویت ازدواج تفاهنامه امضا کردند

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از امضای تفاهم نامه بین این وزارتخانه و حوزه علمیه خبر داد و گفت: راهکارهای مناسب برای تقویت ازدواج و نهاد خانواده منطبق بر مبانی دینی، اسلامی و اخلاقی میان جوانان از تعهداتی است که حوزه علمیه در این تفاهم نامه به آن عمل می‌کند.

محمد صادق اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه  پیش نویس نهایی تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت ورزش و جوانان و مراکز مدیریت حوزه های علمیه، امضاء شده است، افزود: از جمله اهداف تشکیل این کارگروه تبیین نقش تاثیرگذار چهره های شاخص در فرهنگ سازی و الگوسازی برای جامعه است و با توجه به اینکه روحانیون و طلاب به عنوان مروجین فرهنگ دینی و مبانی اخلاقی در میان جوانان و خانواده ها شناخته شده اند، ترویج اصول اخلاقی و مبانی دینی در رفتار و عمل این قشر موجب فرهنگ سازی و تاثیرگذاری مناسب برای جامعه می شود.

وی ادامه داد: در این کارگروه استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه اعم از منابع انسانی، دینی، علمی و محتوایی برای توسعه فرهنگ و اخلاق و مبانی دینی در امور مرتبط با ورزش و جوانان و همچنین توسعه و ترویج ورزش های همگانی در حوزه های علمیه و توسعه ورزش طلاب و روحانیون به عنوان محورهای اصلی فعالیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تامین محتوای مورد نیاز برای تقویت شناخت و باور هویت اسلامی ایرانی جوانان از طریق حوزه را یکی از تعهدات مراکز مدیریت حوزه علمیه عنوان کرد و افزود: ارائه راهکارها و روش های مناسب برای تقویت و تعمیق معرفت دینی توسط حوزه، راهکارهای مناسب برای تقویت ازدواج و نهاد خانواده منطبق بر مبانی دینی، اسلامی و اخلاقی میان جوانان و ارائه راهکار و شیوه های مناسب تقویت اخلاق حرفه ای و پهلوانی براساس مبانی دینی و اسلامی از دیگر تعهدات حوزه علیمه است.

اکبری افزود: همچنین طبق این تفاهم نامه حمایت از پژوهش ها، پایان نامه ها و تالیف حوزویان مورد نیاز وزارتخانه از تعهدات وزارت ورزش و جوانان است.

کد مطلب 1534804

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