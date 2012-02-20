حوزه علمیه و وزارت جوانان برای تقویت ازدواج تفاهنامه امضا کردند

محمد صادق اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیش نویس نهایی تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت ورزش و جوانان و مراکز مدیریت حوزه های علمیه، امضاء شده است، افزود: از جمله اهداف تشکیل این کارگروه تبیین نقش تاثیرگذار چهره های شاخص در فرهنگ سازی و الگوسازی برای جامعه است و با توجه به اینکه روحانیون و طلاب به عنوان مروجین فرهنگ دینی و مبانی اخلاقی در میان جوانان و خانواده ها شناخته شده اند، ترویج اصول اخلاقی و مبانی دینی در رفتار و عمل این قشر موجب فرهنگ سازی و تاثیرگذاری مناسب برای جامعه می شود.

وی ادامه داد: در این کارگروه استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه اعم از منابع انسانی، دینی، علمی و محتوایی برای توسعه فرهنگ و اخلاق و مبانی دینی در امور مرتبط با ورزش و جوانان و همچنین توسعه و ترویج ورزش های همگانی در حوزه های علمیه و توسعه ورزش طلاب و روحانیون به عنوان محورهای اصلی فعالیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تامین محتوای مورد نیاز برای تقویت شناخت و باور هویت اسلامی ایرانی جوانان از طریق حوزه را یکی از تعهدات مراکز مدیریت حوزه علمیه عنوان کرد و افزود: ارائه راهکارها و روش های مناسب برای تقویت و تعمیق معرفت دینی توسط حوزه، راهکارهای مناسب برای تقویت ازدواج و نهاد خانواده منطبق بر مبانی دینی، اسلامی و اخلاقی میان جوانان و ارائه راهکار و شیوه های مناسب تقویت اخلاق حرفه ای و پهلوانی براساس مبانی دینی و اسلامی از دیگر تعهدات حوزه علیمه است.

اکبری افزود: همچنین طبق این تفاهم نامه حمایت از پژوهش ها، پایان نامه ها و تالیف حوزویان مورد نیاز وزارتخانه از تعهدات وزارت ورزش و جوانان است.