روحیه استقلال برای دیدار با الاتفاق بسیار بالاست/ من دوپینگی نیستم!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیرآبادی بعدازظهر امروز جمعه در نشست خبری قبل از دیدار با الاتفاق که در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: ما در روزهای گذشته تمرینات خوبی را انجام داده ایم و از همه نظر برای دیدار روز شنبه با الاتفاق آماده هستیم.

وی با تشکر از سازمان لیگ که دیدار این تیم با ملوان را به تعویق انداخت خاطرنشان کرد: با توجه به دیدار با ذوب آهن ما توانستیم از تعطیلی چند روزه به خوبی استفاده کنیم و ریکاوری خوبی انجام دهیم. از نظر شرایط روحی هم در سطح بالایی قرار داریم و با تمام توان به مصاف الاتفاق خواهیم رفت. خوشبختانه جباری هم به تمرینات بازگشته که این برای روحیه بازیکنان ما خوب است.

مهدی امیرآبادی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مشخصات ارائه شده در مورد دوپینگ یک بازیکن لیگ برتری به مشخصات شما نزدیک است گفت: مطمئن باشید آن بازیکن دوپینگی من نیستم. اگر دوپینگ می کردم حتما تا به حالا به باشگاه استقلال اطلاع داده بودند.

دیدار تیم‌های استقلال ایران و الاتفاق عربستان در چارچوب مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا روز شنبه 29 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. برنده این بازی جواز حضور در گروه A مسابقات را بدست می‌آورد و در کنار تیم‌های نسف قارشی ازبکستان، الجزیره امارات و الریان قطر قرار می‌گیرد.