به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تغییرات در لیست داوطلبان مجلس نهم در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه مشخص شد.

از نکات قابل توجه در این لیست می توان به حضور و رقابت 3 داوطلب خانم در این حوزه اشاره کرد.

در این دوره از انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه، هر سه نماینده فعلی، بازهم در این رقابتها حضور خواهند داشت.

معمولا به دلیل بافت خاص عشایری و عشیره ای، بسیاری از نامزدهای انتخاباتی این روزها در مراسم های ایلات، همانند مراسم ترحیم حضوری فعال دارند.

بافت انتخابات در استان کرمانشاه معمولا به دلیل وجود ایلات و عشایر مختلف، اغلب مردم این استان نامزدهای مورد نظر خود را بر اساس نسبت و قومیت انتخاب می کنند و کسانی که در بین عشایر دارای جایگاه خوبی هستند، شانس بیشتری برای رسیدن به مجلس دارند.

در انتخابات امسال، در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه 20 کاندیدا با هم رقابت خواهند داشت.

آخرین لیست نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه استان کرمانشاه به شرح زیر است: محمد رزم، محمدرضا شعبانی، سیدجلال موسوی، ولی رضایی دولت آبادی، لیلی حیدری چقاکبودی، منوچهر طبقیان، محمد کرمی، عبدالرضا مصری، نسرین مهدوی، جهانبخش کریمی موموندی، جهانبخش امینی، سعید حیدری طیب، پری شهبازی پور، رضا فعله گری، یارعلی رضایی، محمد بشیری، فتح الله قبادپور، احمد نوری فر، ناصر مرادی، محمد محمدی، منصور محمدی است.

براساس این گزارش، نمی توان باز هم این لیست را غیرقابل تغییر دانست و احتمال افزایش یا کاهش این نامزدها دور از انتظار نیست.