شناخت کاملی از الاتفاق داریم/ حمایت هواداران عامل پیروزی استقلال است

آتیلا حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار روز شنبه استقلال برابر الاتفاق عربستان ضمن بیان این مطلب افزود: بازی آستانی پیش رو نخواهیم داشت. با توجه به اینکه تنها یک بازی بین دو تیم برگزار خواهد شد کار سختی در پیش داریم و باید از موقعیت های به دست آمده استفاده کرده و اجازه ندهیم که تیم حریف دروازه ما را باز کند.

وی تاکید کرد: در چند روز گذشته چندین بار بازیهای الاتفاق را مشاهده کردیم و کاملا بر نقاط قوت و ضعف این تیم شناخت داریم و می خواهیم از نقاط ضعف این تیم استفاده کرده و به پیروزی برسیم.

حجازی در پاسخ به این پرسش که آیا شما مقابل تیم های عربی بازی کردید و آیا با جنگ روانی این تیم ها آشنا هستید، گفت: زمانی که در استقلال بازی می کردم چندین بار مقابل تیم های عربی به میدان رفتم. نه من بلکه تمامی بازیکنان استقلال به حرکات و رفتارهای آنان کاملا آشنا هستند و می دانیم که اگر الاتفاق به ما گل بزند با زمین انداختن خود و پرداختن به جنگ های روانی به دنبال اتلاف وقت هستند و با این حربه می خواهند از گل خود محافظت کنند.

وی تاکید کرد: ما با بازیکنان صحبت کردیم و تمامی این مسائل را یادآوری کردیم و از آنها خواسته ایم که از هرگونه جنگ لفظی و یا برخوردهای شدید با آنها پرهیز کنند.

حجازی در پایان در خصوص حضور تماشاگران گفت: این دیدار صدرصد با دیدارهای لیگ برتر تفاوت خواهد داشت و همه آن را یک بازی ملی می دانیم و امیدوارم همه هواداران فوتبال فارغ از تعصب به رنگ ها در ورزشگاه حضور پیدا کنند و به حمایت تیم استقلال که نماینده ایران است بپردازند تا با حمایت های آنها به پیروزی برسیم.

دیدار تیم‌های استقلال ایران و الاتفاق عربستان در چارچوب مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا روز شنبه 29 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. برنده این بازی جواز حضور در گروه A مسابقات را بدست می‌آورد و در کنار تیم‌های نسف قارشی ازبکستان، الجزیره امارات و الریان قطر قرار می‌گیرد.