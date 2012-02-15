مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که هنوز لایحه پیشنهادی شهرداری در مورد کرایه های ناوگان حمل و نقل عمومی به شورا ارائه نشده است گفت: میزان افزایش قیمتها مشخص نیست اما در صورتی که حقوق کارمندان افزایش پیدا نکند، هیچ کالایی نیز گران نشود کرایه های ناوگان حمل و نقل عمومی نیز افزایش نمی کند.

وی ادامه داد: تاکسیها به شکل خصوصی اداره می شوند و ما نمی توانیم ازآنها بخواهیم ضرر کنند و کرایه هایشان را افزایش ندهند.

چمران با بیان این که افزایش کرایه ها کمتر از تورم سالانه است گفت: مخارج و هزینه های تاکسیرانان به میزان تورم نیست اما میزان افزایش بستگی به رای اعضای شورا دارد.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که زمزمه هایی در رابطه با گران شدن شارژ تاکسیهای سبز به گوش می رسد گفت: قطعا شارژ تاکسی های سبز افزایش نمی یابد.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورا نیز چندی پیش به خبرنگار مهر در این رابطه گفته بود: هنوز لایحه افزایش قیمت ناوگان حمل و نقل عمومی به کمیسیون عمران نرسیده است اما سالانه به میزان تورم و افزایش حقوق کارمندان میانگینی محاسبه و افزایش قیمتها مشخص می شود.

این در حالی است که حمیدرضا صارمی، معاون سازمان شهرداریها و دهیاریها ابتدای تابستان امسال اعلام کرده بود در سال 91 کرایه های ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش پیدا نمی کند.

