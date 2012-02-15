به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از شکست 2 بر یک تیمش مقابل صنعت نفت آبادان در هفته بیست و ششم لیگ برتر با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز بازی تقریبا خوبی را از هر دو تیم راه آهن و نفت آبادان شاهد بودیم و هر دو تیم صاحب موقعیت‌هایی شدند اما متاسفانه ما در 36 ثانیه پس از پایان وقت‌های معمول بازی دروازه‌مان بازشد و نتیجه را واگذار کردیم.

وی در ادامه افزود: واقعا نمی‌دانم چه بگویم، چرا که اگر حرفی بزنم می‌گویند، چون تیمش باخته بهانه می‌آورد اما واقعا برای من جای سئوال دارد، در شرایطی که داور سه دقیقه وقت اضافه گرفته و در وقت‌های تلف شده هیچ اتفاقی نیفتاده و تیم‌ها تعویض نکرده‌اند، 36 ثانیه وقت اضافه دیگر برای چیست؟ واقعا دیگر نمی‌دانم چه بگویم؟!

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری خاطرنشان کرد: با تمام داشته‌های خود به مصاف نفت آبادان رفتیم و برای اولین بار از سه بازیکن جوان در ترکیب خود استفاده کردیم. ما با وجود مصدومان و محرومان زیادی که داشتیم بد بازی نکردیم و متاسفانه یک توپ در خارج از وقت‌های اضافه روی دروازه ما آمد و همان یک توپ گل شد. روی همین یک گل ما امتیازی ارزشمند را از دست دادیم.

دایی یادآور شد: برخلاف نیم فصل اول در نیم فصل دوم دیگر در دقایق پایانی نتیجه را واگذار نکرده و گلی نخورده بودیم. 10 تا 12 بازی بود که دیگر اینطور گل نخورده بودیم اما امروز متاسفانه در شرایطی که داور باید سوت پایان مسابقه را می‌زد در زمان‌هایی که وقت تلف شده نیست نتیجه را واگذار کردیم.

"خبرنگاری در واکنش به اعتراض‌هایی دایی عنوان کرد که سرمربی تیم راه آهن همیشه به داوری معترض است و موقعیت‌های گل تیم نفت و حتی پنالتی این تیم آبادانی و ... را نادیده می گیرد". دایی در واکنش به اظهارات این خبرنگار ابتدا با آرامش گفت: شما در مورد کدام صحنه پنالتی حرف می‌زنید؟ می‌شود بگویید که ما هم بدانیم؟!

دایی که اصرار خبرنگار حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی آبادان را دید، با ناراحتی و صدایی بلند گفت: من هیچ وقت به داوری معترض نیستم، این شما هستید که یکطرفه به قاضی می‌روید. من در کدام بازی داور را مقصر ناکامی تیمم دانستم؟! شما دارید جلوی همه دروغ می‌گویید. اگر مدرکی دارید که من همیشه داور را مقصر ناکامی تیمم می‌دانم، ارائه کنید.

وی خطاب به آن خبرنگار افزود: واقعا برای شما متاسفم که مسائلی دیگر را مطرح می‌کنید. من اینجا نیامده‌ام که با شما مناظره کنم!

سرمربی تیم راه آهن که به آرامش رسید، در تشریح مشکلات تیمش گفت: یکی از مهمترین مشکلات ما این است که تمام کننده نداریم و از ابتدای فصل با این مشکل دست به گریبان بوده‌ایم. امید عالیشاه بهترین گلزن ما بود که او هم مصدوم شد و فعلا این بازیکن را در اختیار نداریم.

دایی تفاوت راه آهن و صنعت نفت آبادان را حضور مهاجمی چون "فونیکه سی" در ترکیب تیم آبادانی عنوان کرد و گفت: بازی صنعت نفت و راه آهن یک بازی متعادل بود که هیچ تیمی بر دیگری سر نبود اما تیم صنعت نفت شانس‌های گلزنی بهتری داشت.

وی نتیجه مساوی را برای این بازی عادلانه خواند و گفت: امتیازات تیم‌ها در پایین جدول به هم نزدیک است. صنعت نفت در حال حاضر 33 امتیاز دارد و ما 28 امتیازی هستیم. این فاصله پنج امتیازی در هشت بازی باقی مانده، آنهم در شرایطی که پیروزی سه امتیاز دارد، قابل جبران است.