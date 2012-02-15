به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای اطلاع رسانی در البرز حکایتی بس عریض و طویل است که بارها و بارها به گوشه هایی از آن اشاره کرده ایم اما هر بار برای فرصت دادن به دستگاهها تنها به تذکری نرم بسنده کرده و تلاش کردیم با نگارش گزارشها و ارائه راهکارهایی به اطلاع رسانی به موقع و حرفه ای در این استان تازه تاسیس بسنده کنیم.

اما گویا تذکر نرم و گزارش ارائه دهنده راهکار، علاجی بر درد اطلاع رسانی در البرز ندارد و این بار باید به شیوه ای واضح تر ماجرای اطلاع رسانی در البرز را بازگو کنیم.

امروزو بنا بر وعده پر سر و صدای مدیران اقتصادی البرز، قرار بود همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان البرز و آشنایی با فرصتهای سرمایه گذاری برای البرزیها در ترکیه برگزار شود و البته هم اکنون در حال برگزاری است. ولی از مدتها قبل در تماس با استانداری البرز و سایر دستگاههای شرکت کننده در این نشست اقتصادی بارها بر ضرورت اطلاع رسانی این همایش تاکید کرده بودیم با این وجود حتی برگزاری جلسات اولیه و هماهنگی این نشست مهم نیز با ناهماهنگیهای فراوان خبری بود.

بی توجهی به اطلاع رسانی از اولین جلسه هماهنگی نشست

نکته جالب در برنامه امروز این همایش این بود که امروز خبرنگار مهر با پیامکی از سوی یکی از مدیران استان که برای شرکت در همایش فوق به ترکیه رفته بود مواجه شد و با تلفن همراه خود با وی تماس گرفت و بخشی از اطلاعات این همایش را گرفت.

مدتی سپری شد و این بار از کارکنان استانداری البرز با خبرنگار مهر تماس گرفتند و این بار در مکالمه ای فشرده و کمتر از یک دقیقه اعلام کردند برای گرفتن اخبار همایش با ما تماس بگیرید هزینه رومینگ ما بالا می رود!

این گفته که بیش از خبر نشان از عمق نا آگاهی مسئولان استان از ابعاد کارشان دارد مستوجب نکاتی جند است که در پی می آید:

اولا قبل از اعلام استانداری البرز به عنوان متولی اصلی برگزاری این نشست در ترکیه خبرگزاری مهر البرز بدون آنکه وظیفه ای تعریف شده برای پوشش خبری این برنامه داشته باشد و در حالیکه از اصلا از هیچ خبرنگاری برای انجام امور خبری این همایش دعوت نشده بود، به عنوان تنها رسانه ، خبری را مبنی بر آغاز این نشست در ترکیه در خبرگزاری منتشر کرد و این در حالیست که خبرنگار تنها بر اساس تعهد خود به استان تماس گرفته و اطلاعاتی هرچند اندک را مخابره کرد.

با ما تماس بگیرید هزینه رومینگ بالاست!

اما وقتی از سوی استانداری البرز تماس می گیرند و می گویند: "با ما تماس بگیرید اگر خبر می خواهید، هزینه رومینگ ما بالا می شود." اوج بی احترامی به خبرنگار و رسانه و فعالان این عرصه را نشان می دهد.

در این تماس متذکر شدیم اگر این موضوع اهمیت خبری دارد چرا حتی یک نفر از هیئت عریض و طویل شرکت کننده در این مراسم مسئولیت پوشش خبری را بر عهده نگرفته و اگر کسی از جمع حاضر نیز توانایی و یا فرصت اطلاع رسانی از برنامه فوق را ندارد چرا یک نفر از خبرنگاران استان را برای تنظیم خبر و اطلاع رسانی از همایش فوق همراه هئیت اعزامی نبرده اید.

آیا منطقی است که همایشی در این سطح برگزار شود و برگزارکنندگان آن از ضرورت پوشش خبری برنامه فوق بی اطلاع باشند؟!

آیا این که خبرنگاران باید به دنبال تهیه خبر باشند و با تلفن همراه مسئولان در یک سفر خارجی تماس بگیرند، دیدگاهی بس غیر حرفه ای به شمار نمی رود؟

ماجرای بی احترامی به خبرنگاران و بی توجهی به ضرورت اطلاع رسانی و تعامل دو سویه دردستگاههای استان البرز به همین جا ختم نمی شود ...

وقتی خبرنگاران خبر نمی شوند

ای صد افسوس که مدیران این استان از ظرفیتهای بی شمار مطبوعات و خبرگزاریهای این استان بی اطلاعند و شاید دیر زمانی متوجه عدم بهره گیری مناسب خود از این ظرفیت شوند که دیگر خبرنگاری در این شهر انگیزه ای برای اطلاع رسانی به موقع از رویدادهای مهم استان نداشته باشد و تنها با امیال مادی به اطلاع رسانی از وقایع مبادرت کند.

مسئولان البرزی که نمی توان اقدام ناشیانه اشان در خبری نکردن همایش فرصتهای سرمایه گذاری در البرز را به بی تجربه گی و نوپا بودن استان ربط داد، بد نیست بدانند که در استانهای همجوار خود همچون قم، قزوین، مازنداران و ... بارها برای برگزاری مراسم های بسیار کوچکتر از حضور خبرنگاران در هیئت اعزامی بهره گرفته اند.

از سوی دیگر با بررسیهای بیشتر خبرگزاری مهر برای چند و چون ضرورت این سفر وبرگزاری چنین نشستی زوایایی دیگری از این سفر مشخص شد که در گزارش تفصیلی دیگری به آن خواهیم پرداخت.