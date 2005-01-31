وي روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: گاهي اوقات الطافي شامل حال ما مي شود و كساني مطرح مي شوند كه خود ما هيچ اطلاعي از آن نداريم.
شيرزاد با تكذيب احتمال مذاكره مجدد اصلاح طلبان با ميرحسين موسوي گفت: اين گونه ادعاها بي اساس بوده و به نظر مي رسد تنها يك اقدام ژورناليستي باشد كه از سوي رقبا شكل مي گيرد.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در ادامه تصريح كرد: جبهه اصلاحات بدون توجه به اينگونه اقدامات مسير خود را براي مشاركت فعال در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ادامه مي دهد.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در گفتگو با "مهر":
جبهه اصلاحات مسير خود را براي مشاركت فعال در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ادامه مي دهد
احمد شيرزاد عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت گفت: اين لطف دوستان است كه در حق جبهه اصلاحات داشته و هر روز يك كانديداي جديد براي اين جبهه مي تراشند.
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