جبهه اصلاحات مسير خود را براي مشاركت فعال در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ادامه مي دهد

وي روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: گاهي اوقات الطافي شامل حال ما مي شود و كساني مطرح مي شوند كه خود ما هيچ اطلاعي از آن نداريم.



شيرزاد با تكذيب احتمال مذاكره مجدد اصلاح طلبان با ميرحسين موسوي گفت: اين گونه ادعاها بي اساس بوده و به نظر مي رسد تنها يك اقدام ژورناليستي باشد كه از سوي رقبا شكل مي گيرد.



عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در ادامه تصريح كرد: جبهه اصلاحات بدون توجه به اينگونه اقدامات مسير خود را براي مشاركت فعال در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ادامه مي دهد.

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