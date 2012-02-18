برای نخستین بار تمساح مردابی علامت گذاری شد

حسین محمدی، مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: مطالعه و بررسی گونه در معرض تهدید تمساح مردابی را به طور منظم در سالهای اخیر در دستور کار بوده است و حاصل این برنامه جمع آوری داده ها و انجام اقدامات لازم برای مطالعه و حفاظت آنها است.

وی افزود: در برنامه اخیر تعداد 12 تمساح مردابی برای نخستین بار با استفاده از میکروچیپ و پلاکهای پلاستیکی خارجی علامت گذاری شدند تا تعدادی از آنها رهاسازی و به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شوند.

به گفته محمدی، برنامه مطالعه و پایش گونه تمساح مردابی به طور مرتب با همکاری دفتر تنوع زیستی و حیات وحش و اداره کل استان سیستان و بلوچستان و واحدهای تابعه مرتبط و نیز همراهی همیاران محلی انجام می شود تا ضمن جمع آوری اطلاعات زیست شناختی و بوم شناختی بتوان نسبت به اجرای برنامه های حفاظتی اقدام لازم و مناسب را به عمل آورد.

وی اظهار داشت: ردیابی رادیویی این گونه و امکان تکثیر و پرورش در اسارت آنها از دیگر برنامه های این دفتر و معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست است.