جلسه روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان با رو به رشد خواندن روند دانشگاه تصریح کرد: این روند شاید از نظر دیگران مطلوب تلقی می شود ولی به نظر مسئولان دانشگاه، در مراحل اولیه رشد قرار دارد.

وی عامل رشد دانشگاه پیام نور استان زنجان را وجود انسجام درونی در بین مسئولان دانست و گفت: در دانشگاه پیام نور استان زنجان هر نیرویی به دنبال تقویت نیروی دیگر است.

دکتر سید محمد موسوی با تاکید بر نهادینه کردن توانمندسازی نیروها اظهار داشت: روند رو به رشد نباید قائم به شخصی شود.

وی در پایان همچنین بر لزوم افزایش دوره های آموزشی به طور منظم برای کارکنان، استفاده از ادبیات مناسب محیط دانشگاهی و حل مسائل مربوط به دانشگاه در درون خود دانشگاه تاکید کرد.

در بخش دیگری از جلسه همچنین روسای مراکز و واحدها مشکلات و مسائل دانشگاه خود را مطرح کردند.

همچنین در این جلسه مواردی از قبیل پیگیری پرداخت حق الزحمه امتحانات، بررسی مشکلات واریز شهریه دانشجویان خانواده شاهد و ایثارگر در حوزه امور مالی مطرح شد.

اطلاع رسانی ویژه شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نحوه برگزاری مرحله استانی بخش شفاهی مسابقات قرآن کریم، و حضور پر رنگ در جشنواره مطالعات قرآنی از جمله مواردی بود که در حوزه فرهنگی مطرح شد.

خاطر نشان می شود در جلسه روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان زنجان گزارش عملکرد بخش عمرانی دانشگاه از طریق ویدئو کنفرانس با سازمان مرکزی ارائه شد.

در پایان نیز از دکتر بهاری فر رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ابهر به منظور برگزاری موفق امتحانات در نیمسال جاری و کسب رتبه نخست در بین مراکز و واحدها و برگزاری موفق ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود، با ارزیابی های صورت گرفته در بین مراکز استان، آقای عربخانی سرپرست واحد سلطانیه به منظور کسب رتبه نخست در فعالیت ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه در بین واحدهای استان و نیز آقای نبی اله محمدی سرپرست دانشگاه پیام نور واحد ایجرود به منظور پاسخگویی مطلوب در مکاتبات اداری با اهدا لوح، تقدیر صورت گرفت.



کلنگ سردر دانشگاه پیام نور واحد ایجرود به زمین خورد

با حضور مسئولان کلنگ سردرب دانشگاه پیام نور واحد ایجرود به زمین خورد.

استان زنجان پروژه احداث سردرب دانشگاه پیام نور واحد ایجرود با اعتباری بالغ بر 1800 میلیون ریال، با زیربنای تقریبی 140 مترمربع است.

سایت رایانه واحد ایجرود دیگر پروژه عمرانی این دانشگاه بود که با حضور مسئولان به بهره برداری رسید. این سایت مجهز به کتابخانه دیجیتالی و اینترنت، با اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال تجهیز شده است.

سرپرست دانشگاه پیام نور واحد ایجرود در آغاز این مراسم با اشاره به پروژه های عمرانی واحد ایجرود گزارشی از روند پروژه احداث فاز اول ساختمان آموزشی و حصارکشی مجموعه سه هکتاری این دانشگاه ارائه کرد.

وی مجموع اعتبارات این دو پروژه را 8 هزار و 200 میلیون ریال اعلام کرد که فاز اول ساختمان آموزشی در مرحله فنداسیون قرار دارد.

نبی الله محمدی پیشرفت فیزیکی دیوارکشی دانشگاه را 75 درصد عنوان کرد و ادامه داد: اعتبار بهره برداری از این پروژه ها همگی از محل اعتبارات دانشگاه پیام نور تأمین شده است.

وی پیشرفت و توسعه این را دانشگاه را به برکت خون شهداء و انقلاب اسلامی خواند و اظهار داشت: همه این اقدامات با زحمات مسئولان محترم حاصل شده است.

سرپرست دانشگاه پیام نور واحد ایجرود توجه به رشد و توسعه دانشگاه را وظیفه همگانی دانست و تصریح کرد: برای توسعه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باید به رشد و توسعه دانشگاه پرداخت.

وی برگزاری مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نشستی پیرامون نماز، دایرکردن غرفه دانشگاه در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی، دیدار با خانواده معظم شهداء، تجلیل از نخستین فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور ایجرود، دیدار با نماینده محترم ولی فقیه و حضور باشکوه در راهپیمایی 22 بهمن را از جمله برنامه های واحد ایجرود در ایام الله دهه فجر عنوان کرد.

