تيمداري را با قوت بيشتر ادامه خواهيم داد

مهندس سعيدي طاهري مديرعامل پتروشيمي خوارزمي بندرامام با اشاره به حضورپررنگ دوتيم بسكتبال وواليبال اين شركت در ليگ برترواليبال باشگاههاي برتركشور گفت: ازعملكرد تيم واليبال پتروشيمي بسيارراضي هستم وبه حتم سال آينده تيم پرقدرت تري دررشته واليبال خواهيم داشت.

مهندس سعيدي طاهري با اشاره به حضور15هزارخانوارمهاجروافزايش آنها تا مرز30هزارخانواده دربندرامام وماهشهر افزود: ورزش بعنوان يك عامل سازنده درمناطق جنوبي كشور اهميت زيادي دارد وبه همين دليل ما با تمام قدرت دنبال كارهاي فرهنگي و ورزشي هستيم.

وي گفت: مجموعه ورزشي وامكانات عالي پتروشيمي دراختيارورزش ايران خواهد بود، اما آمادگي ميزباني مسابقه هاي مهم داخلي وبين المللي را داريم.

مديرعامل پتروشيمي خوارزمي بندرامام درباره برگزاري مسابقه هاي بين المللي ساحلي درماهشهرگفت: دراين زمينه تجربه اي نداريم، اما چنانچه فدراسيون واليبال تمايل داشته باشد، مي توانيم ميزبان يك دوره مسابقه هاي بين المللي باشيم.

مهندس سعيدي طاهري تاكيد كرد: دراستخدام وبكارگيري ورزشكاران تيمهاي پتروشيمي اولويت با ورزشكاران ايراني است واين توجه درزمينه تيمهاي بانوان هم اعمالي خواهد شد.