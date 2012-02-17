"گوی مرگ" آماده نمایش شد

اعظم تندرو تهیهکننده "گوی مرگ" درباره آخرین وضعیت این فیلم تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: با اتمام تصویربرداری و انجام مراحل فنی کار آماده پخش شده است. صداگذاری و تدوین را امیرحسین آهنج بر عهده داشت و موسیقی را اورنگی میسازد.
وی افزود: ساخت این فیلم تلویزیونی در 30 روز و در 18 لوکیشن چون پیست موتور سواری آزادی، خانه فرمانده، باشگاه، سوله و... انجام و برای پخش از شبکه اول سیما آماده شده است.
"گوی مرگ" داستان فرماندهای را روایت میکند که در پی ناپدید شدن دامادش درگیر اتفاقاتی میشود و بازیگرانی چون عبدالرضا اکبری، امیرحسین مدرس، شراره دولت آبادی، ماه چهره خلیلی، کامبیز کاشفی و پروین میکده ایفای نقش میکنند.
دیگر عوامل این تله فیلم عبارتند از تصویربردار: جمشید مرتضوی، صدابردار: محمد شیوندی، طراح گریم: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: حسین عالی نژاد، مدیر تولید: فرحناز حسینی، بازنویسی فیلمنامه: هومان فاضل.
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