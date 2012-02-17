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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

تندرو در گفتگو با مهر:

"گوی مرگ" آماده نمایش شد

"گوی مرگ" آماده نمایش شد

تهیه‌کننده "گوی مرگ" به کارگردانی محمدرضا آهنج از اتمام مراحل فنی این فیلم تلویزیونی خبر داد.

اعظم تندرو تهیه‌کننده "گوی مرگ" درباره آخرین وضعیت این فیلم تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: با اتمام تصویربرداری و انجام مراحل فنی کار آماده پخش شده است. صداگذاری و تدوین را امیرحسین آهنج بر عهده داشت و موسیقی را اورنگی می‌سازد.

وی افزود: ساخت این فیلم تلویزیونی در 30 روز و در 18 لوکیشن‌ چون پیست موتور سواری آزادی، خانه فرمانده، باشگاه، سوله و... انجام و برای پخش از شبکه اول سیما آماده شده است. 

"گوی مرگ" داستان فرمانده‌ای را روایت می‌کند که در پی ناپدید شدن دامادش درگیر اتفاقاتی می‌شود و بازیگرانی چون عبدالرضا اکبری، امیرحسین مدرس، شراره دولت آبادی، ماه چهره خلیلی، کامبیز کاشفی و پروین میکده ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل این تله فیلم عبارتند از تصویربردار: جمشید مرتضوی، صدابردار: محمد شیوندی، طراح گریم: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: حسین عالی نژاد، مدیر تولید: فرحناز حسینی، بازنویسی فیلمنامه: هومان فاضل.
کد مطلب 1534955

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