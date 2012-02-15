به گزارش خبرگزاری مهر، تسهیلات برای نوسازی ناوگان حمل و نقل آبدانان پرداخت شد .

شش میلیارد و 600 میلیون ریال برای نوسازی ناوگان حمل و نقل آبدانان تسهیلات پرداخت شده است .

مسئول پایانه های شهرستان آبدانان گفت: این میزان اعتبار به 70 نفر از رانندگان این شهرستان پرداخت شده است .

احمد راد گفت: 350 وسیله نقلیه مشغول جابجایی مسافر در شهرستان آبدانان هستند .

فرهنگ هر ملتی نشانه استقلال و هویت آن ملت است

استاندار ایلام گفت: فرهنگ هر ملتی نشانه استقلال و هویت آن ملت در مقابله با تهاجم و برخوردهای فرهنگی است .

مجتبی اعلایی افزود: از مهمترین ابعاد توسعه در هر کشوری توسعه فرهنگی است که ارتقا کیفی آن، تأثیر بسزایی در پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دنبال خواهد داشت .

وی با اشار به دیدگاه امام خمینی(ره) در بحث توسعه فرهنگی اظهار داشت: فرهنگ، هویت و نماد هر ملتی است و نقش آن در تحولات صورت گرفته در اجتماعات بشری، غیر قابل انکار، اساسی و دارای ساختاری زیربنایی است .

اعلایی عنوان کرد: راه اصلاح یک ملت، اصلاح و ایجاد تغییرات مثبت در فرهنگ آن ملت است و اصلاح ساختاری باید از فرهنگ آغاز شود .

استاندار ایلام هدف نهایی از توسعه در بخش ها و موضوعات گوناگون را کمال و تهذیب نفس در انسان بیان کرد و گفت: باید توسعه و برنامه های پیشرو در طرح ها و پروژه ها با محوریت توسعه و ارنقاء شاخص ها در ارزش های معنوی، اخلاقی و تهذیب نفس انسان، مدیریت و ساماندهی شود .

فعالیت 35 مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت در شهرستان دره شهر

رئیس شبکه بهداشت و درمان دره شهر گفت: از این میزان مراکز بهداشتی درمانی 8 مرکز بهداشتی درمانی در نقاط شهری و 27 خانه بهداشت در نقاط روستایی در بخش های مرکزی – بدره و ماژین فعالیت دارند .

بالاوندی افزود: در این مراکز کلیه خدمات بهداشتی، درمانی در قالب خدمات ویزیت، آزمایشگاه، رادیولوژی، تزریقات و پانسمان، تنظیم خانواده، خدمات بهداشت محیط، بیماری یابی و.... صورت می گیرد .

رئیس شبکه بهداشت و درمان دره شهر گفت: حدود 62 هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی دره شهر از خدمات بهداشتی درمانی بهره مند هستند .

اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های عمران شهری دهلران

شهردار دهلران گفت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات عمرانی استانی ومنابع داخلی شهرداری برای اجرای طرح های بهسازی معابر، توسعه و ساخت فضای سبز، جمع آوری و دفع آبهای سطحی و اجرای سیل بند و تعریض خیابان اصلی شهر دهلران هزینه می شود .

47 مصوبه دولت در شهرستان مهران

فرماندار مهران افزود: از 47 طرح مصوب هئیت دولت به ویژه سفر سوم ، 25 مصوبه 100 در صد اجرایی شده، 20 مصوبه در حال اجراست و تنها دو مصوبه باقیمانده است .

وی از ساخت و آماده سازی فرودگاه مهران ، سد مخزنی چنگوله، احداث پالایشگاه نفت و مسئله تردد زائران انفرادی عتبات عالیات در مرز بین المللی مهران را به عنوان طرحهای مهم شهرستان مهران هستند .

مکانیزه کردن 15 هزار جلد شناسنامه برای افراد بالای 15 سال در استان

حدود 15 هزار جلد شناسنامه مکانیزه برای افراد بالای 15 سال در استان صادر شده است .

مدیر کل ثبت احوال استان با بیان اینکه هم ادارات شهرستانها مجهز به سیستم صدور شناسنامه مکانیزه هستند گفت: در استان افراد بالای 15 سال در صورت تغییر مشخصات شناسنامه، مفقود شدن شناسنامه و یا افراد بالای 30 سال به منظور تعویض عکس شناسنامه مکانیزه صادر می شود .

قبادی با اشاره به اینکه افرادی که محل سکونت آنها تغییر کرده برای تعویض کارت ملی اقدام کنند افزود: این افراد با مراجعه به ادارات ثبت احوال محل سکونت جدید یا سامانه الکترونیکی ثبت احوال تکمیل جدید را درج کنند برای آنها کارت ملی جدید صادر شود .

ساخت 47 مسجد در مناطق محروم و روستاهای دور افتاده در استان

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان از ساخت 47 مسجد در مناطق محروم و روستاهای دور افتاده در استان خبرداد .

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گفت: برای ساخت این مساجد 14 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است .

نوروزی با اشاره به مکان یابی و کلنگ زنی تعداد 30 مسجد در استان افزود: تا پایان امسال ساخت این مساجد به پایان می رسد .

وی در ادامه از اختصاص 40 میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر- مرمت و بهسازی مساجد و حسینیه های استان خبرداد و گفت: تا پایان امسال برای تعمیر و مرمت 9 بقعه در استان دو میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود .

در استان 700 مسجد و حسینیه و 62 بقعه وجود دارد .

کانال های روباز شهر دره شهر پوشیده می شود

بگفته شهردار دره شهر برای اجرای طرح پوشاندن کانال های روباز این شهر بیش از دو میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است .

جمالوندی می گوید کانال های روباز این شهر یک کیلومتر طول دارند .

بهره برداری از طرح مسکن مهر کارمندی و فرهنگیان شهرستان دهلران

مسکن مهر کارمندی و فرهنگیان شهرستان دهلران امسال به بهره برداری می رسد .

رئیس اداره مسکن و شهرسازی دهلران امروز گفت: 250 واحد مسکونی طرح مسکن مهر کارمندی و طرح مسکن مهر شهر موسیان به بهره برداری می رسد .

نادعلی پور گفت: عملیات اجرایی طرح مسکن مهر شهرستان مرزی دهلران به تعداد دو هزار و 257 واحد در قالب هزار و 711 واحد مسکن مهر مشاغل آزاد، 84 واحد مسکن مهر کارمندی و 270 واحد مسکن مهر فرهنگیان و 277 واحد مسکن مهر شهر موسیان در سال 88 آغاز شد .

به گفته رئیس اداره مسکن و شهرسازی دهلران مسکن مهر مشاغل آزاد این شهرستان با 45 درصد پشرفت فیزیکی، مسکن مهر کارمندی با 65 درصد، مسکن مهر فرهنگیان با 75 درصد و مسکن مهر شهر موسیان با 75 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست .

25 طرح عمرانی و خدماتی در بخش زرین آباد شهرستان دهلران اجرا می شود

تا پایان امسال 25 طرح عمرانی و خدماتی در بخش زرین آباد شهرستان دهلران اجرا می شود .

بخشدار زرین آباد گفت: برای اجرای این طرح ها در بخش های عمرانی خدماتی ، کشاورزی و اقتصادی 32 میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد .