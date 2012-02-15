حجت الاسلام محسن کازرونی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدا که به توصیه دوستان وارد عرصه انتخابات مجلس نهم شدم تاکید کردم که اگر دیگر دوستان صلاحیت بیشتری از من دارند آنها در فهرست جبهه متحد اصولگرایان قرار بگیرند، تاکید کرد: چندی قبل نیز پیشنهاد دادم که در صورت حضور کاندیدای دیگر حاضرم از شرکت در انتخابات به نفع وی انصراف بدهم که این موضوع با مخالفت شورای مرکزی جبهه متحد اصلگرایان مواجه شد.
کازرونی با بیان اینکه این موضوع مربوط به گذشته است تاکید کرد: اکنون که فهرست جبهه متحد اصولگرایان قطعی شده است با جدیت در کنار سایر برادران اصولگرا در این جبهه در عرصه انتخابات نهم حضور خواهم داشت.
کازرونی در پایان تصریح کرد: بنابراین شایعات مطرح شده در برخی رسانه های مجازی مبنی بر انصراف بنده از انتخابات مجلس نهم به نفع آقای غفوری فرد و یا هر کاندیدای محترم دیگری صحت ندارد.
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