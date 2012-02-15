حجت الاسلام محسن کازرونی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدا که به توصیه دوستان وارد ‏عرصه انتخابات مجلس نهم شدم تاکید کردم که اگر دیگر دوستان صلاحیت بیشتری از من دارند آنها در فهرست ‏جبهه متحد اصولگرایان قرار بگیرند، تاکید کرد: چندی قبل نیز پیشنهاد دادم که در صورت حضور کاندیدای دیگر حاضرم از شرکت در انتخابات به نفع ‏وی انصراف بدهم که این موضوع با مخالفت شورای مرکزی جبهه متحد اصلگرایان مواجه شد.‏

کازرونی با بیان اینکه این موضوع مربوط به گذشته است تاکید کرد: اکنون که فهرست جبهه متحد اصولگرایان ‏قطعی شده است با جدیت در کنار سایر برادران اصولگرا در این جبهه در عرصه انتخابات نهم حضور خواهم ‏داشت.‏

کازرونی در پایان تصریح کرد: بنابراین شایعات مطرح شده در برخی رسانه های مجازی مبنی بر انصراف بنده ‏از انتخابات مجلس نهم به نفع آقای غفوری فرد و یا هر کاندیدای محترم دیگری صحت ندارد.‏