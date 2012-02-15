به گزارش خبرگزاری مهر، فروشگاه مرکزی شهر کتاب که پیش از این میزبان آثار هنرمندان بزرگی چون منوچهر معتبر، ابراهیم حقیقی، یعقوب امدادیان و زنده یاد ایرج زند بوده است؛ اکنون منتخبی از نقاشی‌های حسینعلی ذابحی را از تاریخ 19 بهمن تا 19 اسفندماه ماه در گالری خود به نمایش گذاشته است.



گالری فروشگاه مرکزی شهرکتاب به منظور ایجاد تعامل بیشتر میان هنر معاصر ایران با مردم و در دسترس عموم علاقه‌مندان به فرهنگ قرار دادن آن به دور از فضای رسمی گالری‌ها، اقدام به برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی نموده تا هنر تجسمی معاصر ایران که کمتر از سایر هنرهای ایرانی شناخته شده است در فضای فکری و ذهنی عموم ایرانیان وارد شود و از این طریق در تعامل با زندگی آنان قرار گیرد.



حسینعلی ذابحی سال ۱۳۴۷ در رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۵۴ از دانشکده هنرهای زیبای پاریس در رشته نقاشی فوق لیسانس گرفت. ذابحی از سال ۱۳۶۷ در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه هنر نقاشی تدریس می‌کند.



نقاشی‌های ذابحی تاکنون در گالری‌های ترانسپوزیسیون و سولانژ پاریس به نمایش درآمده‌ و در ایران هم در بیش از ده نمایشگاه انفرادی به نمایش گذاشته شده‌اند.



آثار این هنرمند در گالری فروشگاه مرکزی شهرکتاب، واقع در خیابان شریعتی، بالا‌تر از خیابان مطهری، شماره 743 طبقه‌ همکف به نمایش گذاشته شده‌اند. بازدید از این گالری، برای عموم علاقه‌مندان آزاد است





نمایش آبی‌های دولت آبادی در تهران



"آبی‌ها" عنوان تازه‌ترین مجموعه از چیدمان‌های عکس سارا دولت‌آبادی است که در تهران به‌نمایش گذاشته می‌شود.



17 عکس از چیدمان‌های انتزاعی این هنرمند در ابعاد و اندازه‌های مختلف از روز جمعه 28 بهمن ماه در گالری محسن به‌تماشا گذاشته می‌شوند.



انزوا، تنهایی، سکوت و سکون انسان موضوع آثار این مجموعه‌ی دولت‌آبادی است که همراه با دو اُبژه‌ به‌صورت اینستالیشن در دو اتاق سیاه و سفید این گالری ارایه می‌شوند.



دولت‌آبادی 33 ساله فارغ‌التحصیل نقاشی است که نمایشگاه‌های انفرادی‌اش را از 11 سال پیش در تهران - گالری الهه و اثر - و پس از آن در نیویورک و توکیو برگزار کرده و چهار سال را در ژاپن گذراند و حالا ساکن فرانسه است و این نخستین نمایشگاه عکس او به‌شمار می‌رود. او نقاش است اما در عین حال از هر ابزار بیانی دیگر، از طراحی گرفته تا چیدمان و عکس برای ارایه‌ی آثارش استفاده می‌کند.



این نمایشگاه تا 11 اسفندماه جاری در گالری یادشده واقع در خیابان ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک 42 برپاست.



نشست نقد بررسی آثار سارا دولت‌آبادی دوشنبه هشتم اسفندماه جاری با حضور منتقدان هنر معاصر در محل گالری محسن برگزار خواهد شد.



نمایشگاه آثار خوشنویسی عباس اخوین



موسسه صبا نمایشگاه کرشمه های خط شامل آثارخوشنویسی استاد عباس اخوین را در نگارخانه های صبا و لرزاده، به نمایش می گذارد.



در این نمایشگاه 60 اثر از این پیشکسوت خوشنویس ایران با موضوع آیات قرآنی و اشعار حافظ، سعدی و مولانا به نمایش در می آید.



اغلب این آثار برای اولین بار است که به نمایش در می آید، و مربوط به سال های 85، 88 و 90 است، و به شیوه نستعلیق خطاطی شده و از قلم کتابت بالای شش دانگ است.



نمایشگاه «کرشمه های خط» عباس اخوین یکشنبه 30 بهمن، ساعت 16، در نگارخانه های صبا و لرزاده موسسه فرهنگی هنری صبا، گشایش می یابد.



علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه به خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ مراجعه کنند. این نمایشگاه تا 28 اسفند همه روزه بجز ایام تعطیل، از ساعت 10 لغایت 19 ، میزبان عموم بازدیدکنندگان خواهد بود.





پرتره‌های اکسپرسیو دریابخش در"گالری ایده"



"سپیده صیاد دریابخش" نخستین نمایشگاه انفرادی خود را با عنوان "آن‌ها" در گالری ایده برگزار می‌کند.



دریابخش که پیش از این در نمایشگاه‌های عمومی متعددی حضور داشته در نخستین تجربه انفرادی خود، 20 پرتره اکسپرسیو از آدم‌هایی ذهنی و خیالی را انتخاب کرده که گویی نگاه آن‌ها مسیر خاصی را دنبال می‌کنند. مردها، زن‌ها یا آدم‌های پیری که برای همه ما آشنا هستند و ردپایشان در یادمان مانده است.



سپیده صیاد دریابخش "آن‌ها"را با ترکیبی از آکریلیک، مداد رنگی، مداد شمعی و... روی مقوا خلق کرده و این نمایشگاه از روز جمعه 28 بهمن ماه لغایت 4 اسفندماه در گالری "ایده" پذیرای علاقمندان خواهد بود.



"گالری ایده" در خیابان کریم‌خان، خردمند شمالی، کوچه هجدهم، شماره 26 واقع شده است.