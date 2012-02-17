به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و مهندسان شرکت AMD ، دومین تولیدکننده تراشه ها و پردازشگرهای رایانه ای در دنیا، روشی را یافتند که می تواند یک APU (واحد پردازشگر شتاب گرفته) را با حداکثر سرعت تولید کند.

یک CPU با عنوان "واحد پردازش اطلاعات" شناخته می شود و GPU "واحدهای پردازش گرافیکی" است. این درحالی است که سطح کارایی این دو واحد پردازشگر در قالب یک APU حداقل 21.4 درصد و حداکثر 130 درصد افزایش می یابد.

این محققان در این مطالعه که هزینه آن را بنیاد ملی علوم آمریکا تامین کرده است، تکنیک جدیدی به نام " CPU-assisted GPGPU" را ابداع کردند که شکل گیری اطلاعات میان CPU و GPU یکپارچه را بهتر می کند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "تولیدکنندگان تراشه ها درحال ایجاد پردازشگرهایی هستند که از یک ساختار آمیخته برخوردارند. این بدان معنی است که یک سی. پی. یو و یک جی. پی. یو می توانند در یک تراشه منفرد ادغام شوند. این راهکار می تواند هزینه های تولید را کاهش دهد و میزان اثربخشی رایانه ها را افزایش دهد. اما هسته های CPU و GPU در این تراشه به روشی تقریباً مستقل روی عملکردهای جداگانه کار می کنند."

در تکنیک CPU-assisted GPGPU یک برنامه از پیش اجرایی که به طور خودکار با استفاده از آلگوریتمهای ویژه توسط هسته GPU ساخته می شود کمک می کند که اثربخشی و سطح کارایی پردازشگر افزایش یابد و یک APU با سرعت پردازش 4.20 گیگاهرتز ارائه کند.

براساس گزارش تام هاردور گاید، این تیم نتایج تحقیقات خود را در سمپوزیم بین المللی معماری رایانه های با سطح کارایی بالایی که 27 فوریه برگزار می شود ارائه خواهند کرد.