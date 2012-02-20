داستان ستونهای کیهانی که وجود ندارند اما دیده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 1995 جهان مبهوت تصویری از گروهی متشکل از چهار ستون کیهانی به ارتفاع چهار سال نوری در میان سحابی عقاب در فاصله هفت هزار سال نوری از زمین شد، این ستونها به اندازه ای زیبا و شگفت انگیز بودند که نام "ستونهای خلقت" بر روی آنها نهاده شد.

تنها مشکل این بود که این ستونها واقعا وجود نداشتند، رویدادی آنها را بیش از هزاران سال پیش نابود کرده بود. این تفکر طبیعی است، که محدود به درک انسان از زمان شده است، انسان به پدیده های فضایی همانطور نگاه می کند که به کوه ها یا اقیانوسها بر روی زمین، انسان چنین پدیده های کیهانی را به شکل رویدادهایی ثابت و ایمن می بیند که در واقعیت انسانی ریشه دارند.

اما درک محدود انسان از زمان، همان رویدادی که باعث می شود انسان خود را مرکز همه چیز بداند، تنها یک تصور است. در مقیاسهای کیهانی درست مانند زندگی شخصی انسانها، همه چیز به صورت ثابت در حرکت است. معماری کیهان همواره در حال تغییر است و دانشمندان از سال 2007، یعنی تنها چند سال پس از مشاهده ستونهای خلقت پی بردند که این سازه های غول پیکر دیگر وجود ندارند.

تصویری جدید از سحابی عقاب، "ستونهای خلقت" هنوز در پایین و مرکز تصویر دیده می شوند

این ستونها به واسطه یک انفجار ابرنواختری که در حدود 6 هزار سال پیش رخ داده بود، منفجر و نابود شدند. با استفاده از تلسکوپهای کنونی، انسان می تواند شاهد رشد انفجار ابرنواختری باشد و ببیند که به صورت غیر قابل توقف هرچیز که بر سر راهش باشد را نابود می کند. از همین دیدگاه، امواج انفجاری هنوز به ستونهای خلقت نرسیده اند و به نظر انسانها ستونهای خلقت هنوز بر جای خود هستند.

طی هزار سال آینده انسانها از روی زمین نمایشی خیره کننده را خواهند دید، امواج انفجاری به ستونها خواهند رسید و این سازه های غول پیکر توسط قدرت مرگبار ستاره ای مرده، به نابودی کشیده خواهد شد، البته در نظر داشته باشید که این رویداد مدتها پیش رخ داده است.

بر اساس گزارش گیزمودو، از آنجایی که نور باید فضایی بیکران را طی کند تا به چشم انسانها برسد، زمان رسیدن نور به تلسکوپهای انسانها پس از وقوع انفجار خواهد بود، از این رو هرچه فاصله وقوع یک رویداد بیشتر باشد، برای رسیدن به چشم انسان مدت زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. بهتر است بدانید زمانی که به آسمان نگاه می کنید، آنچه که می بینید به گذشته به چند ثانیه، چند دقیقه، چند سال، چند قرن یا چند هزاره پیش تعلق دارند.

تصاویر جدید از ستونهایی که نابود شده اند

چندی پیش تلسکوپ فضایی هرشل تصویری جدید و باشکوه را از این هدف قدیمی ستاره شناسی، یعنی سحابی عقاب که با نام رسمی M16 نیز شناخته می شود، ارائه کرد. در مرکز این تصویر می توان ستونهای خلقت را به وضوح مشاهده کرد، این ستونها در سال 1995 توسط تلسکوپ هابل رصد شده اند و به نام ستونهای خلقت شهرت پیدا کرده اند.

تصویری از ستونهای خلقت در میان سحابی عقاب که هابل آن را ثبت کرده است

بر اساس گزارش اسپیس، اما آنچه هرشل و هابل در این سحابی دیده اند کاملا متفاوت از یکدیگر هستند. هابل نور ساطع شده از ستونها را به تصویر کشیده است و هرشل ستونها را در میان نوری که آنها را در بر گرفته به تصویر کشیده است. به بیانی دیگر هرشل نسبت به طول موجهای بلندتر نوری حساس تر است و این ویژگی به او کمک می کند تا تشعشعات برخاسته از گازهای سرد و غبارها را نیز ردیابی کند.