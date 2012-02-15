به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند مشهد گفت: در مجتمع صنعتی بازیافت سازمان مدیریت پسماند، کمپوست سبز از سرشاخه درختان تولید می شود.

علی نجفی گفت: این سازمان علاوه بر تولید کود کمپوست - ورمی کمپوست و کود گرانوله گوگرددار از سرشاخه درختان نیز کمپوست سبز تولید می کند که هدف اصلی آن به کارگیری بخش عمده ای از حجم وسیع اضافات و سرشاخه های جنگلی است.

وی افزود: هدف اصلی تولید این کود بکارگیری بخش عمده ای از حجم وسیع اضافات و سرشاخه های جنگلی است که پس از قطع درختان جهت تهیه الوار باقی می ماند.

نجفی عنوان کرد: همچنین این سرشاخه ها حاوی بیش از 75 درصد از مواد غذایی ذخیره شده است و از دیگر امتیازات و مزایای سرشاخه های هرس شده آن است که علاوه بر تامین موادغذایی خاک اثرات مثبتی روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می گذارند.

نجفی تصریح کرد: اجرای این طرح مزایای فراوانی دارد و سازگاری کامل با محیط زیست داشته و در کنار سوزاندن و آلودگی های جوی ناشی از آن بسیار مفید و کارآمد ارزیابی می شود.

نواقص بهداشتی و ایمنی محل اسکان زائران اصلاح و ترمیم می شود

شهردار منطقه هشت مشهد گفت: به منظور خدمت رسانی مطلوب به مسافران نوروزی جلسه کارگروه بهداشتی استقبال از مسافران نوروزی در این منطقه تشکیل شد و مقرر شد نواقص بهداشتی و ایمنی محل اسکان زائران اصلاح و ترمیم شود.

علیرضاخادم پیر افزود: اصلاح و ترمیم نواقص بهداشتی و ایمنی محل های اسکان زائران و راه اندازی سرویس های آبخوری سطح منطقه از مهمترین مصوبات کارگروه بهداشتی استقبال از مسافران نوروزی است.

وی ادامه داد: این کارگروه با حضور نمایندگان فرمانداری، آموزش و پرورش منطقه، نیروی انتظامی و مراکز بهداشت برگزار شد.

خادم پیر بیان کرد: تعیین مدارس برای اسکان زائران، تامین پارکینگ و تعیین ایستگاه های هلال احمر و امداد در مسیر های تردد زائران از دیگر مصوبات این کارگروه است.

آغاز بهسازی کال امیر آباد از سال آینده

شهردار منطقه 6 مشهد گفت: به منظور رفع مشکلات مردم منطقه آغاز بهسازی کال امیرآباد از ابتدای سال 91 در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محمد محبی در جریان نشستی صمیمی با مردم منطقه به بررسی معضلات موجود و مشکلات مردمی پرداخت و بر رفع مشکلات کال امیر آباد توسط شهرداری تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه انباشت زباله ها، ضایعات ساختمانی و تجمع معتادان در یک مکان رها شده مشکلات زیادی را برای اهالی این محدوده به وجود آورده، تصریح کرد: دیوارچینی، بهسازی و ایجاد فضای سبز برای کال یاد شده در اولویت های سال آینده قرار دارد.

وی همچنین از بازگشایی خیابان امیرآباد 4 به سمت صدمتری برای سهولت در عبور ومرور و تردد وسایل نقلیه خبر داد و گفت: نصب چند سرعتگیر در چند معبر سطح منطقه نیز مورد توجه قرار دارد.

محبی اظهار امیدواری کرد: با افتتاح پروژه میدان عباسپور که با همت شبانه روزی شهرداری مشهد در حال اجراست، معضل ترافیک این محدوده به طور کامل رفع خواهد شد.

ارائه طرح توسعه قطار شهری مشهد در سفر چهارم هیئت دولت

استاندار خراسان رضوی از ارائه طرح توسعه قطار شهری مشهد به منظور تصویب در دور چهارم سفر هیئت دولت به استان خبر داد.

محمود صلاحی در حاشیه مراسم کلنگ زنی هتل نورالرضا(ع) گفت: به احتمال زیاد سفر چهارم هیئت دولت به استان در اسفند ماه برگزار خواهد شد که یکی از طرح هایی که برای تصویب در این سفر به هیئت دولت ارائه می شود، طرح توسعه قطار شهری مشهد خواهد بود.

وی تصریح کرد: با همکاری مسئولان شورای اسلامی شهر مشهد و مدیران شهری، طرح توسعه قطار شهر آماده شده که به منظور تصویب به هیئت دولت ارائه خواهد شد.

آموزش های کارکنان شهرداری مشهد در صدر کشور قرار دارد

مدیر تشکیلات، بهبود روش ها و آموزش شهرداری مشهد گفت: آموزش های کارکنان شهرداری مشهد در صدر آموزش های تمامی سازمان ها وارگان های موجود در کشور قرار دارد.

جواد سلیمانی اظهار کرد: شهرداری مشهد به منظور ارتقاء سطح علمی و دانش کارکنان خود از سال 87 اقدام به نیازسنجی آموزشی در 206 پست سازمانی در بین کارکنان شهرداری کرده است.

سلیمانی ادامه داد: سالانه بیش از 150 تا 180 هزار نفر ساعت آموزش برای کارکنان شهرداری ثبت می شود که در نوع خود بی نظیر است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد کارکنان شهرداری مشهد از دوره های آموزشی برگزار شده استفاده کرده اند، تصریح کرد: همچنین به منظور توانمندسازی مدیران و آشنایی آنان با علوم و مباحث روز دنیا دوره های آموزشی متعددی به صورت ماهیانه برگزار می شود.