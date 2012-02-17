سعیدرضا خوشدل نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نگارش داستان‌های «ماهی‌های رودخانه سیاه» و «پری، پرپری، گل‌پری» را چندی است به پایان رسانده‌ام و فقط مرحله تصویرگری و ویرایش نهایی آن‌ها باقی مانده است. داستان ماهی‌های رودخانه سیاه درباره جمعی از ماهی‌های یک رودخانه است که رودخانه‌شان آلوده شده است و آن‌ها در پی پیدا کردن علت آلوده شدن رودخانه می‌گردند و با جستجو در نهایت متوجه می‌شوند آلودگی از سرچشمه رودخانه است.

وی افزود: کارهای نگارشی این داستان به پایان رسیده است و از نظر نوشتاری تکمیل شده است، اما به دنبال یک تصویرگر مناسب و حرفه‌ای برای آن هستم. البته کمی از ویراستاری‌ها و اعمال اصلاحات داستان دوم که 2 جلدی است، باقی مانده است. این داستان درباره 3 خواهر است که هر کدام آرزوهایی دارند. برای این داستان هم به دنبال تصویرگر هستم ولی کمی از ویرایش‌های آن باقی مانده است. این 2 کتاب را قرار است نشر ویانا منتشر کند.

این نویسنده در ادامه گفت: من پیش از این رمان کودک و نوجوان هم نوشته‌ام اما بعد از ناکامی‌ها و عدم توفیق در توزیع این رمان‌ها، به قصه‌های کوتاه با تصویر برای کودک و نوجوان رو آوردم. معتقدم این داستان‌ها در مقابل رمان صد در صد موفق‌تر هستند. امروز افراد کتابخوان جامعه کم هستند و بیشتر کتاب‌هایی که چاپ می‌شود، درسی هستند. کتاب‌های مربوط به گروه سنی کودک و نوجوان هم متاسفانه اکثرا ترجمه هستند. به علاوه مشکلات پخش و توزیع هم در این میان وجود دارد.

خوشدل گفت: پخشی‌ها ترجیج می‌دهند آثار کودک و نوجوان ترجمه‌ باشند و در چنین فضایی به مولف‌ها بهای چندانی داده نمی‌شود. با این حال کتاب‌های داستان کودکان که تصویر داشته باشند، اقبال نسبتا خوبی خواهند داشت. در حال حاضر این 2 کتاب را با این ویژگی‌ها دارم که امیدوارم تا نمایشگاه کتاب تهران منتشر و عرضه شوند.