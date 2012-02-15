به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی ظهر چهارشنبه در جلسه فرمانداران و اعضای هیئت های بازرسی انتخابات ماکو، شوط، چالدران و پلدشت همکاری و هماهنگی فرمانداران و اعضای هیئتهای بازرسی، نظارت و اجرایی در حوزه های مختلف انتخاباتی را در برگزاری انتخابات سالم و قانونمند با حضور حداکثری مردم مهم دانست.

وی در ادامه اظهار داشت: در روند برگزاری انتخابات اعضای هیئتهای اجرای، نظارت و بازرسی باید تمامی سلایق را کنار گذاشته و با همدلی و اجرای کامل قوانین انتخابات، انتخاباتی صحیح و سالم را برگزار کنند.

وی با اشاره به اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات، انقلاب اسلامی را بیمه می کند، افزود: در اجرای انتخابات بدون هر گونه طرفداری از شخص و یا گروهی، قوانین و مقررات انتخابات را به طور کامل اجرا می کنیم و این مسئله در حضور پرشور مردم در انتخابات موثر است.

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در هیئت های بازرسی ستاد انتخابات آذربایجان غربی در مناطق مختلف استان، گفت: جلوگیری از هرگونه انحراف در روند برگزاری انتخابات وظیفه اصلی ستاد انتخابات است.

طالبی هدف از تشکیل هیئتهای بازرسی در ستاد انتخابات را صیانت از آرای مردم و ارائه گزارش های تخلفات احتمالی نامزدها عنوان کرد و ادامه داد: اعضای هیئتهای بازرسی باید به وظایف محوله عمل کرده و در اجرای وظایف محوله رضایت خداوند و حفظ امانت های مردم کوشا باشند.

همچنین با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی بهره برداری از چهار طرح بزرگ در حوزه مسکن و آب روستایی شامل 150 واحد مسکن خود مالکی، 400 واحد مسکن روستایی، آبخیزداری بارون، آبرسانی به پنج روستای ماکو به بهره برداری رسید.

برای اجرای این طرح ها در مجموع بیش از 99 هزار میلیون ریال اعتبار هزینه شده است و دیدار با اعضای هیئتهای بازرسی ماکو، شوط، چالدران و پلدشت و بازدید از بخشداری مرگنلر شهرستان شوط از دیگر برنامه های معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی در سفر به ماکو است.