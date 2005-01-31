كلينت ايستوود يك گام به اسكار نزديك ترشد

" كلينت ايستوود "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين كارگردان ديروزتوانست بررقيب سرسختش " ماتين اسكورسيسي " غلبه كرده وجايزه را ازآن خود كند.

او براي رسيدن به اين مهم با فيلمسازاني چون " تيلورهكفورد " براي فيلم "ري "،" الكساندرپايني " براي فيلم " خيابانهاي يك طرفه " و" مارك فورستر" براي فيلم " درجستجوي ناكجا آباد " به رقابت پرداخت.

تاريخ سينما نشان داده كه چهره هايي كه ازسوي صنف كارگردانهاي آمريكا انتخاب مي شوند ازشانس بيشتري درمراسم اسكاربرخوردارند. به طوريكه درساليان گذشته از56 برگزيده اين صنف ، 50 نفرموفق به كسب جايزه آكادمي شدند.ازهمين رومي توان اميدواربود كه " كلينت ايستوود " درمراسم اسكارنيزبا موفقيت مواجه شود.

