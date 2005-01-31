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۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۱۲

با كسب جايزه صنف كارگردانهاي آمريكا

كلينت ايستوود يك گام به اسكار نزديك ترشد

"كلينت ايستوود" كارگردان فيلم تحسين برانگيز "چه ميليون دلاري" با كسب جايزه بهترين فيلم ازصنف كارگردانهاي آمريكا يك گام به تنديس اسكار نزديك ترشد.

" كلينت ايستوود "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين كارگردان ديروزتوانست بررقيب سرسختش " ماتين اسكورسيسي " غلبه كرده  وجايزه را ازآن خود كند.
او براي رسيدن به اين مهم با فيلمسازاني چون " تيلورهكفورد " براي فيلم "ري "،" الكساندرپايني " براي فيلم " خيابانهاي يك طرفه " و" مارك فورستر" براي فيلم " درجستجوي ناكجا آباد " به رقابت پرداخت.
تاريخ سينما نشان داده كه چهره هايي كه ازسوي صنف كارگردانهاي آمريكا انتخاب مي شوند ازشانس بيشتري درمراسم اسكاربرخوردارند. به طوريكه درساليان گذشته از56 برگزيده اين صنف ، 50 نفرموفق به كسب جايزه آكادمي شدند.ازهمين رومي توان اميدواربود كه " كلينت ايستوود " درمراسم اسكارنيزبا موفقيت مواجه شود.

کد مطلب 153502

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