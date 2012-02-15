به گزارش خبرگزاری مهر،علی‌اکبر شعبانی‌فرد صبح چهارشنبه در همایش بزرگداشت آیت‌الله رسولی ‌محلاتی در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری مرکزی با بیان اینکه تجلیل از مفاخر در الگوگیری نسل جوان جامعه موثر است، افزود: ایران اسلامی مهد پرورش مفاخر و شخصیت‌های برجسته دینی و علمی و فرهنگی است و در اقصی نقاط کشور همواره شاهد برگزاری مراسم های تجلیل هستیم.

وی گفت‌: مسئولان فرهنگی در شناساندن آیت‌الله رسولی ‌محلاتی که می‌تواند الگوی خوبی برای عموم مردم به ویژه جوانان و ره‌پویان طریق ولایت و امامت باشد، بکوشند.

وی افزود: شناساندن این شخصیت اندیشمند و برجسته به جوانان می‌تواند الگو و سرمشق بسیار خوبی باشد که باید مسئولان در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشند.

استاندار مرکزی افزود: به راستی که آیت‌الله رسولی‌محلاتی یک عالم اندیشمند، انقلابی، فقهی و علمی زبانزد همگان است و تالیفات علمی ایشان همواره مورد توجه همه فقها و علما بوده و خواهد بود.



وی گفت: آیت‌الله سید هاشم رسولی‌محلاتی یکی از صدها اندیشمند و فرهیخته این استان است که خدمات بسیاری را به هنر دوستان و فرهنگ‌ دوستان و علم‌ دوستان ارائه کرده است.

استاندار مرکزی افزود: رسولی‌محلاتی از عالمان سرشناس و مورد اعتماد مراجع عظام بوده و تالیفات و خدمات ارزنده‌ای درحوزه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور دارد.

شعبانی‌فردگفت: استان مرکزی زادگاه مفاخر و شخصیت‌های بزرگ کشوری همچون حضرت امام خمینی(ره)، میرزا تقی‌خان امیرکبیر، قائم‌مقام فراهانی،‌ عباس اقبال آشتیانی، میرزا حسن آشتیانی،‌ سلمان ساوجی ادیب و شاعر،‌ میرزا ابوالقاسم قائم مقام از مردان سیاست،‌ فخرالدین عراقی، آیت‌الله اراکی(ره)، ملا احمد نراقی و بسیاری از بزرگان عرصه هنر و علم و ادب و سیاست است.



استاندار مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی یکی از مراکز اصلی تربیت و پرورش اندیشمندان، شعرا، سیاستمداران و بزرگان مذهب تشیع به شمار می‌رود.