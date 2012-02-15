کاپیتان محمد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: راه اندازی خط هوایی فرودگاه پیام به تایید کاپیتان رضا نخجوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشور و همچنین مسئولان کشوری و استانی رسیده است.

وی با بیان اینکه عملیاتی کردن این طرح منوط به سرمایه گذاری هنگفت و صرف زمانی دراز است، گفت: به همین دلیل این طرح ابتدا به صورت ایر تاکسی و به شکلی محدود به اجرا درمی آید.

نوروزی در همین ارتباط از آمادگی ایر لاین ها خبر داد و گفت: ایرلاین ها نیز برای همکاری در خطوط تاکسی هوایی این فرودگاه اعلام آمادگی کرده اند.

وی با بیان اینکه راه اندازی خط هوایی فرودگاه پیام به طور جدی پیگیری می شود،اذعان داشت: اجرای این طرح به سرمایه گذاری کلان نیاز دارد و در زمانی کوتاه نیز عملی نیست.



مدیر عامل فرودگاه پیام کرج راه اندازی خطوط هوایی مسافربری را نیازمند تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز مسافران عنوان کرد و اظهار داشت: مسافر به خدماتی مانند امکانات رفاهی و ... نیاز دارد و تجهیز این امکانات نیز در زمانی کوتاه میسر نیست.