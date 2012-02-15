علی جمشیدی دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تجمع عده ای از طرفداران آل خلیفه مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بحرین و سردادن شعارهایی علیه کشورمان، گفت: رژیم های دیکتاتور در منطقه که آل خلیفه نیز یکی از آنها است سعی می کنند با پرداخت پول های کلان و در اختیار گذاشتن تسهیلاتی خاص به یک عده، آنان را در مقابل بیداری اسلامی قرار دهند، اما نمی دانند که امروز ملت ها بیدار شده اند به همین جهت با این کارها نمی توانند مانع بیداری مردم بحرین شوند.

وی با بیان اینکه طرفداران آل خلیفه باید به گذشته برگردند تا به نحوه سقوط حسنی مبارک و قذافی پی ببرند، گفت: بدون شک سرنوشت قذافی و حسنی مبارک در انتظار آل خلیفه نیز خواهد بود و حاکمان این کشور به زودی با بیداری که بوجود آمده سقوط خواهند کرد.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال بحرین اعلام شده است، خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری در نماز جمعه رسما اعلام کردند که ایران در موضوع بحرین دخالت نمی کند اگر دخالت می کرد سرنوشت به گونه ای دیگر رقم می خورد.

جمشیدی با اشاره به نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات منطقه افزود: مسئولان و دولتمردان باید توجه داشته باشند که دیگر هیچ مماشاتی قابل توجیه نیست. در دوره ای از پادشاه بحرین دعوت می شد اما باید توجه داشت که دیگر این کارها توجیه پذیر نیست چرا که نتیجه آن را هم اکنون با بیداری اسلامی و انزجار مردم از دیکتاتورهای منطقه دیده ایم.

دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل همچنین با بیان اینکه دیگر نمی توانیم جنایت های آل خلیفه علیه مردم مظلوم بحرین را تحمل کنیم، گفت: از این رو معتقدیم که باید هر چه زودتر سفارت بحرین در ایران بسته شود چرا که این کار حمایت ما را از مردم مظلوم بحرین نشان می دهد و انشاءالله به کشورهای دیگر سرایت خواهد کرد.