حجت الاسلام علی مریدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مجتمع فرهنگی وهنری عدالت میناب یکی از مصوبات سفر دوم دولت به استان و حق مردم میناب است , معاونت برنامه ریزی استان در خصوص اجرا نشدن این پروژه پاسخگو باشد.

مریدی زاده افزود: مجتمع فرهنگی و هنری میناب دراسفند ماه سال 1388توسط وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی کلنگ زنی شد و طبق مصوبات و صورت جلسات موجود در فرمانداری شهرستان ومعاونت برنامه ریزی استان این پروژه با اعتبارهشت میلیارد ریال از محل تملک داریی استان تامین اعتبار و در کمیته برنامه ریزی سال 1389شهرستان مبلغ سه میلیارد و 500میلیون ریال بابت اعتبار اولیه مصوب شده است.

وی دلیل اصلی اجرایی نشدن این پروژه را عدم ثبات مدیریت در استان و بی تفاوتی و بی توجهی برخی مسئولان استانی و شهرستانی به این پروژه مهم عنوان کرد و اظهار داشت: معاونت برنامه ریزی استان به عنوان مسئول تامین اعتبار و معاونت فنی به عنوان مسئول پیگیری مصوبات باید نسبت به اجرا نشدن و حتی اختصاص زمین این طرح به پروژه دیگر پاسخگوی اذهان عمومی باشند.

مریدی زاده با اشاره به فعالیتهای متنوع و گسترده هنری هنرمندان مینابی و حضور چشمگیر آنان در صحنه های ملی و بین المللی، افزود: احداث مجتمع فرهنگی هنری عدالت میناب لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: فضای فرهنگی موجود جوابگوی شهرستان میناب نیست و ما وظیفه داریم هم از نظر فضا و هم تجهیزات و اعتبارات این شهرستان را تقویت کنیم.

در گزارشی که خبرگزاری مهر، مهرماه سال جاری در رابطه با پیگیری پروژه مذکور منتشر کرد، اسماعیل جهانگیری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب از رایزنیهای انجام گرفته توسط معاونت مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نسبت به تامین اعتبار این پروژه برای بار دوم در اولین کمیته برنامه ریزی استان خبرداده بود، که اکنون با گذشت حدود پنج ماه هیچ پاسخی از مسئولان مربوطه به گوش نرسیده است.