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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۹

به کارگردانی مسعود موسوی/

"ما فقط 5 دقیقه وقت داشتیم" به جشنواره تئاتر دانشگاهی می‌رود

"ما فقط 5 دقیقه وقت داشتیم" به جشنواره تئاتر دانشگاهی می‌رود

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران میزبان نمایش "ما فقط 5 دقیقه وقت داشتیم" به کارگردانی مسعود موسوی می‌شود.

موسوی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در حال تمرین نمایش "ما فقط 5 دقیقه وقت داشتیم" برای حضور در پانزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی هستم. این نمایشنامه بر اساس نمایشنامه "تدبیر" برتولد برشت نوشته شده است و همه بازیگران و عوامل آن از دانشجویان تئاتری هستند.

موسوی درباره اجرای عمومی نمایش "به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو" توضیح داد: این نمایش دو اجرا در تالار چهارسو در جشنواره تئاتر فجر داشت اما هنوز زمان اجرای عمومی آن به ما اعلام نشده‌است. طبیعتا به دلیل شرایط ویژه‌ای که این نمایش دارد حتما باید در سالن چهارسو روی صحنه برود. 

وی افزود: احتمالا اجرای "به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو" سال آینده خواهد بود اما امیدوارم که به زودی زمان اجرای نمایش مشخص شود.

در نمایش "به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو"، پینوکیو از فرشته مهربان تقاضا می‌کند تا او را تبدیل به آدم کند. اما پدر ژپتو با شناختی که از دنیای آدم‌ها دارد با این کار به شدت مخالف است... پرستو کرمی، حسام منظور، شاهین علایی‌نژاد، محسن بابایی، معین عشاقی و مسعود موسوی بازیگران این نمایش هستند.

کد مطلب 1535099

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