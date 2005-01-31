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۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۰۹

استاندار استان مركزي جاي مديران را پر كرد

نظام هاي غير پاسخگو در جهان پايدار نيستند

اولين جشنواره روابط عمومي هاي استان مركزي برگزار شد كه با عدم استقبال مديران استان به جز سه تا چهار مدير قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر"، دراين مراسم يك روزه، استانداراستان مركزي ضمن گلايه از عدم حضور مديران و تاكيد بر طرح اين موضوع درجلسه شوراي برنامه ريزي استان در ادامه گفت: مشكل روابط عمومي ها نوع نگرش به اين واحد پوياست و تا اين نگرش تغيير نكند روابط عمومي ها متحول نمي شوند.

عبدالمحمد زاهدي با اشاره به شرايط جهان و روند رو به رشد دموكراسي و نظام هاي مردم سالار تصريح كرد: اين امر نظام هاي سياسي و حتي بخش هاي مختلف را ملزم به پاسخگويي درقبال مردم و عملكرد خود مي كند.

وي تاثير اين الزامات را باعث تقويت روابط عمومي ها دانست و گفت: درشرايط كنوني نظام هاي غيرپاسخگو در جهان پايدار نيستند و درآينده دچارتزلزل بيشتر مي شوند.

وي تحقق پاسخگويي را نيازمند يك جامعه پرسشگر عنوان كرد و گفت: اطلاع رساني باعث افزايش رضايت مردم مي شود.

کد مطلب 153510

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