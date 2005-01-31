نظام هاي غير پاسخگو در جهان پايدار نيستند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر"، دراين مراسم يك روزه، استانداراستان مركزي ضمن گلايه از عدم حضور مديران و تاكيد بر طرح اين موضوع درجلسه شوراي برنامه ريزي استان در ادامه گفت: مشكل روابط عمومي ها نوع نگرش به اين واحد پوياست و تا اين نگرش تغيير نكند روابط عمومي ها متحول نمي شوند.

عبدالمحمد زاهدي با اشاره به شرايط جهان و روند رو به رشد دموكراسي و نظام هاي مردم سالار تصريح كرد: اين امر نظام هاي سياسي و حتي بخش هاي مختلف را ملزم به پاسخگويي درقبال مردم و عملكرد خود مي كند.

وي تاثير اين الزامات را باعث تقويت روابط عمومي ها دانست و گفت: درشرايط كنوني نظام هاي غيرپاسخگو در جهان پايدار نيستند و درآينده دچارتزلزل بيشتر مي شوند.

وي تحقق پاسخگويي را نيازمند يك جامعه پرسشگر عنوان كرد و گفت: اطلاع رساني باعث افزايش رضايت مردم مي شود.