محمد ابراهیمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب نظام جامع مهارت و فنی و حرفه ای کشور در ستاد سازمان و وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی برای هماهنگی بین آموزش های دانشگاه و مهارت های عملی گفت: در همین راستا واحدهای دانشگاهی علمی کاربردی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرمان و بردسیر در حال فعالیت است و برای شهرستان های راور و کوهبنان نیز به زودی راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: آموزش های فنی و حرفه ای بحثی جهانی است در کشور ما هم توسعه زیادی یا منزلت اهمیت آن ها به حدی است که از زمان شهید امیرکبیر و تاسیس دارالفنون قبل از تاسیس دانشگاه ها ایجاد شد به طوریکه یکی از ابزارهای بسیار مناسب برای ایجاد اشتغال حتی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

ابراهیمی نژاد با اشاره به گسترش آموزش های فنی و حرفه ای در سراسر استان کرمان و شهرستان های تازه تاسیس با وجود مشکلات متعدد اداری و بودجه ای گفت: امروزه در همه شهرستان های محروم برنامه ریزی ایجاد مراکز ایجاد شده است، که در شهرستان های فهرج و انار و نیز بخش گلباف راه اندازی شده است.



