شکایت میراث فرهنگی از شهردار سامان/ آسیب به پل تاریخی زمانخان

به گزارش خبرنگار مهر، پل زمانخان سامان چهار محال و بختیاری یکی از بناهای تاریخی ومشهور این استان و کشور است.

این پل یکی از بناهای با ارزش و قدیمی، استان چهار محال و بختیاری است که دارای دو دهانه و 30متر طول است و بر روی سه پایه سنگی طبیعی بنا شده و در 29 کیلومتری شمال شهرکرد قرار دارد.

در ادوار گذشته ایلات و عشایر بختیاری از روی پل تردد می کردند، این پل به دست یکی از روسای عشایر به نام زمانخان احداث شده است.

اقدامات عمرانی شهرداری سامان در سالجاری در این منطقه یکی از عوامل آسیب به پل تاریخی زمانخان است واین آسیب همچنان ادامه داد.

کندن کوه و ریختن سنگهای بزرگ در کنار پل موجب شده است قسمت مهم کنار این پل که در کاهش سرعت آب نقش داشته است را پرکند و مسیر آب رودخانه زاینده رود مستقیم شود وقدرت آب و شدت آن را افزایش داده است.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری حافظ میراث ارزشمند این استان برای دفاع از این بنای تاریخی از شهرداری سامان به خاطر فعالیتهای عمرانی که موجب آسیب به پل شده است و این آسیب همچنان ادامه دارد، شکایت کرد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری سامان برای ساخت مکانی برای استقرار پلیس در پل زمانخان 750 متر را در نظر گرفته بود که این میزان مساحت زمین برای ساخت اتاقک پلیس در این منطقه بسیار زیاد است.

ایل بیگی پور با اشاره به اینکه شهرداری سامان برای ساخت محلی برای استقرارپلیس در سامان وارد حریم درجه یک و دو این منطقه تاریخی شده بود، اظهار داشت: شهرداری سامان در حریم درجه یک و دو عملیات کوه تراشی را انجام داده که خلاف قانون بوده زیرا که برای انجام عملیاتهای عمرانی در مکان های تاریخی باید استعلام از اداره کل میراث فرهنگی و سازمان مرکزی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بعد از اعلام مخالفت این اداره کل با ساخت محل استقرار پلیس در حریم درجه یک و دو پل زمانخان ، 27 مهرماه 90 برای فرمانداری شهرکرد نامه ارسال شد واین سازمان تعطیلی کارگاه شهرداری سامان در این منطقه خواستار شد و همچنین 28 مهرماه 90 نامه به شماره 7507 در راستای تعطیلی کارعملیات عمرانی در سامان به استاندار ارسال شد و دوم آبان 90 برای نامه ی شهرداری سامان برای فعالیت عمرانی در آن منطقه در محدوده پل جواب رد داده شد

دادگاه شهردار سامان را محکوم کرد

وی افزود: در تاریخ23 آذر ماه 90 در شعبه دادگاه سامان شکایت نامه ارسال و شهردار سامان به عنوان متهم حاضر و انجام کوه بری و تخلیه مصالح حاصل از کوه بری اقرار کرده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: استاندار در راستای حل و فصل این موضوع خلاصه ای از پرونده مورد نظر را خواسته است.

ایل بیگی پور گفت: باید شهرداری سامان مصالح حاصل از کوه بری را جمع آوری و خسارت را پرداخت کند تا رضایت این اداره کل جلب شود.

وی با بیان اینکه این اداره کل با ساخت و ارائه خدمات عمومی به گردشگران مخالفتی ندارد، بیان داشت: باید در شان گردشگران مکانهای تفریحی و توریستی پذیرای مسافران باشند و باید خدمات مناسب به مسافران این منطقه ارائه شود واز احداث بازرچه های بدون کیفیت و غیر بهداشتی و ... در مناطق تاریخی و فرهنگی جلوگیری شود.

شهرداری سامان باید برای ارائه خدمات طرح بدهد

ایل بیگی پور افزود: شهرداری سامان برای ارائه خدمات باید طرح ارائه بدهد و در حوزه درآمد زایی در این منطقه باید به دنبال راه های مناسب باشد.

وی با بیان اینکه پایه میانه پل تاریخی زمانخان دچار هوار زدگی و ترک شده، یاد آور شد: با برنامه ریزیهای که با آب منطقه ای استان اصفهان انجام شده، مرمت اضطراری پایه پل به صورت مشترک توسط سازمان میراث فرهنگی این استان و آب منطقه ای اصفهان انجام می شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بررسیهای کارشناسی بیشتری برای مرمت پل در حال انجام است.

وی بیان داشت: جنس سنگ پایه های پل به صورتی است که موجب هوازدگی می شود.

محسن حیدری شهردار سامان در این خصوص حاضر به مصاحبه با خبرنگار مهر نشد.