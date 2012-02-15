طلاب باید با زبان هنر آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد واعظی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش هنر و تبلیغ که در سالن همایش‌‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: با کارهای صورت گرفته ظرفیت بسیار خوبی در زمینه هنر در حوزه ایجاد شده است.



وی ادامه داد: آموزش‌های مناسبی در وجوه مختلف هنری به علاقمندان ارائه شده است که باید با برنامه ریزی بهتر به تجهیز قوای هنری در حوزه پرداخته شود.



هنر ظرف مناسب برای انتقال ارزشهای دینی



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به اهداف دفتر تبلیغات اسلامی برای پرداختن طلاب به مقوله هنر بیان داشت: هنر ظرف مناسبی برای انتقال ارزشهای دینی است و با استفاده از آن می توان معارف دینی را به مخاطبان عرضه کرد.



وی تاکید کرد: یک طلبه باید در کنار وظایف حوزوی خود از هنر هم برای انتقال معارف الهی و دینی بهره ببرد و ورودش به این مقوله به معنای کنار گذاردن کار طلبگی نیست.



حجت الاسلام واعظی بیان داشت: یک طلبه در هر مسئولیتی که باشد مبلغ رسالت الهی است و باید اخلاق دینی و معنوی را انعکاس دهد.



وی با تاکید بر اینکه در روحانیت باید افرادی وجود داشته باشند که زبان هنر و سینما را بدانند تصریح کرد: زبان هنر زبان تمثیل است و یک روحانی باید با شناخت این زبان قدرت کلامش را بالا ببرد.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اضافه کرد: منظور ما از ورود طلبه به هنر این نیست که طلبه در عداد یک فیلمساز باشد بلکه باید با حفظ هویت طلبگی خود کارکرد هنر را بشناسد و آن را در تبلیغ نیز بکار گیرد.

