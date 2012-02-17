امیدوارم "در جستجوی تاریخ..." به تعداد تماشاگران ایرانی تکثیر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری نمایش "در جستجوی تاریخ تولد و انقراض ماموت‌ها" چهارشنبه 26 بهمن با حضور علی راضی کارگردان و بازیگران نمایش برگزار شد.

راضی با بیان این که ما از منطق‌الطیر عطار رفتن و گذر کردن را وام گرفتیم گفت: در ابتدای نشست راضی با ارائه گزارشی از روند شکل گیری این نمایش در فرانسه که از یک سال پیش آغاز شده است گفت: این نمایش با حمایت مرکز ملی تئاتر امانویه و توسط دو کمپانی اپیدور و علی راضی در فرانسه تولید شد و اکنون ما با حمایت مادی و معنوی بنیاد رودکی و مرکز هنرهای نمایشی در تهران هستیم.

وی افزود: از آنجایی که من ریشه در ایران دارم، دوست دارم کارم را در معرض دید تماشاگر ایرانی قرار دهم و از این که شرایطی فراهم شده که بتوانیم 10 اجرا در تهران داشته باشیم بسیار خوشحالم چرا که برای من تماشاگر ایرانی از همه چیز مهم تر است.هدف من این است که این اثر به تعداد تماشاگران ایرانی تکثیر شود.

وی در خصوص اجرا در تالار حافظ گفت: خوشحالم که یک تالار نمایشی دیگر به تالارهای تهران اضافه شده که البته هنوز تکمیل نشده و آگوستیک آن مشکل دارد؛ این در حالی است که در پاریس که جمعیتی کمتر از تهران را داراست هر شب بیش از 400 اجرای تئاتر وجود دارد.

وی نسبت به بدرقه خوب بنیاد رودکی و مرکز هنرهای نمایشی اظهار امیدواری کرد و در رابطه با کارهای آینده خود گفت: من فعلا تنها به کاری که تازه متولد شده می اندیشم زیرا معتقدم وقتی کاری تولید می شد باید حداقل سه سال عمر داشته باشد اما متاسفانه در ایران همه چیز بعد از 30 اجرا تمام می شود.

در ادامه این نشست بازیگران این نمایش هر کدام در خصوص تجربه انجام کار مشترک با ایران نظراتی را ارائه کردند. ژولیا دونی از بازیگران فرانسوی اثر گفت: ما همیشه شیفته این بودیم که بتوانیم کارمان را با ایرانیان تقسیم کنیم چرا که کار با علی راضی از قلب آدم رد می شود و علی راضی هر کاری می کند که بتواند کار را وارد گوشت بازیگر کند.

میشا آدیاز نیز در این رابطه گفت: در دنیای تئاتر اصلا آسان نیست که یک گروهی پیدا کنی که بتوانی با آن زندگی کنی اما در گروه ما این اتفاق افتاد، ما دورانی عجیب را گذراندیم و به عنوان یک مکزیکی مجموعه ای از تشابهات فرهنگی را در این کار تجربه کردم.

در ادامه نوال شریفی بازیگر ایرانی این نمایش عنوان کرد: نخستین تجربه برایم خیلی سخت بود چرا که تازه از ایران رفته بودم و باید خودم را به عنوان یک بازیگر ایرانی اثبات می کردم اما در این نمایش ما همه با هم یکی شویم و به یک بدنه و یک خط تبدیل شدیم. من در فرانسه در کارهای متعددی روی صحنه رفتم اما شنیدن نفس تماشاگر ایرانی برایم یک دنیا ارزش دارد.

بئاتریس ژوفروا دیگر بازیگر فرانسوی این نمایش نیز اضافه کرد: ما از ملیت های مختلف می آییم ولی می بینیم که چطور تئاتر، ما را به هم نزدیک و تفاوت ها را کم رنگ می کند و من بی صبرانه معتقدم کار مشترکمان را با ایرانی ها تقسیم کنیم.

نمایش "در جستجوی تاریخ تولد و انقراض ماموت‌ها" از پنج شنبه 27 بهمن به مدت 8 شب از ساعت 20 در تالار حافظ روی صحنه می‌رود. این نمایش پیش از این در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به اجرا درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد.

