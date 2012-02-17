مسلمانان خواستار افزایش امنیت مساجد میشیگان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، براساس بیانیه مطبوعاتی دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در میشیگان، پلیس در حال بررسی چندین رویداد از خرابکاری احتمالی ضد اسلامی در شهر است.

براساس اظهارات داوود ولید مدیر اجرایی دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی در میشیگان مرکز مسلمانان بکا در این شهر مورد هدف خرابکاران و متعصبانی قرار گرفته که روی دیوارهای این مسجد با اسپری شعارهای ضد اسلامی نوشته اند.

مسلمانان این منطقه اعتقاد دارند این مسئله باید تحت عنوان جرم ناشی از انزجار مورد بررسی قرار گیرد، چرا که پیش از این در اوایل ماه جاری یکی از معابد سیکها نیز مورد حمله نژادپرستان قرار گرفته بود.

ولید تأکید کرد : ما از تمام مساجد این شهر خواسته ایم تا اقدامات امنیتی و پیشگیرانه داشته باشند، متأسفانه در جامعه ای که زندگی می کنیم افرادی هستند که به اماکن عبادی بی احترامی می کنند و این روزها به نظر می رسد به هیچ چیز احترام نمی گذارند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی همچنین از مسلمانان خواست هر اطلاعاتی درباره این رویدادها دارند را با پلیس مطرح کنند.

مسلمانان آمریکا که تعداد آنها بین 6 تا 8 میلیون نفرتخمین زده می شود از زمان یازدهم سپتامبر تا کنون نسبت به فرسایش حقوق مدنی خود حساس شده اند چرا که باورهای نادرستی از سوی ستادهای تبلیغی، رسانه ها و سیاستمداران علیه اسلام و پیروان آن رواج یافته که این امر بر حس تبعیض و تعصب بر جامعه مسلمانان تأثیر گذار بوده است.

احساسات ضد اسلامی در آمریکا طی یک سال اخیر بر سر ساخت پروژه مرکز اسلامی بزرگ نیویورک نزدیک محل یازدهم سپتامبر افزایش یافت که در نتیجه آن اموال و مساجد مسلمانان در سراسر آمریکا مورد حمله قرار گرفت.