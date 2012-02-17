ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل پذیرش هدایت تیم مس کرمان و همچنین حاشیه هایی که پیرامون این تیم وجود دارد، گفت: دوشنبه شب رئیس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان به من پیشنهاد پذیرش هدایت تیم مس را داد و ظهر سه شنبه نیز در تهران با یکدیگر به توافق نهایی رسیدیم بنابراین صحبتهایی که در خصوص اینکه من به دلیل پیشنهاد مسی ها از امضای قرارداد با باشگاه شاهین خودداری کردم به هیچ وجه صحت ندارد.

وی در همین خصوص افزود: درست است که در جدول رده بندی جایگاه تیمهای مس کرمان، شاهین و حتی مس سرچشمه زیاد تفاوت ندارد اما مس تیمی است که با بازیکنانی که دارد از پتانسیل بالایی برخوردار است و با کار کردن بیشتر با این تیم می تواند خود را از جایگاهی که دارد جدا کند و حتی صاحب موقعیت خوبی در جدول رده بندی لیگ شود.

سرمربی تیم مس کرمان با بیان اینکه باشگاه مس کرمان ویژگی دارد که اکثر باشگاهها از آن بهره ای نبرده اند، اظهارداشت: خوشبختانه پرداختهای مالی باشگاه مس به بازیکنانش به موقع است و اکثر باشگاههای حاضر در رقابتهای لیگ برتر در این خصوص مشکل دارند، همین موضوع باعث می شود که بازیکنان بهانه مالی نداشته و تحت اختیار مربی باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که با مشکلات حاشیه ای که برخی از هواداران برای کادر فنی و حتی بازیکنان به وجود می آورند چه می خواهید بکنید، خاطر نشان کرد: برای حل این مشکل یک راه ساده وجود دارد و آنهم بردن حریفان است اگر تیم خوب نتیجه بگیرد تماشاگران حتی آنهایی که به عمد و از روی غرض مخالفت می کنند نیز نمی توانند حاشیه ای برای تیم ایجاد کنند چون تعداد کشته های یک سردار پیروز در جنگ را نمی شمارند.

سرمربی تیم مس کرمان در خصوص اینکه نقش بلاژویچ به عنوان مدیر فنی تیم مس چه خواهد بود، گفت: به خاطر حفظ شان ، سن و همچنین سوابق بلاژویچ با سمت مدیر فنی وی مخالفت نکردم، ضمن اینکه وی می تواند تجربیات خود را در اختیار زیر مجموعه های باشگاه قرار دهد اما این بدان معنا نیست که اجازه دخالت در امور فنی وی را بدهم نه تنها وی بلکه هیچکس اجازه دخالت در امور فنی تیم را ندارد، البته چیرو می تواند تجربه و نقطه نظرات خود را به من انتقال دهد.

وی در خصوص دیدار تیمهای فوتبال م کرمان و تراکتورسازی نیز خاطرنشان کرد: با اینکه تیم مس موفق شد این بازی را ببرد اما به دلیل حساسیتی که این بازی برای هردو تیم داشت بازیکنان مس بازی خوبی را ارائه ندادند. در حال حاضر با توجه به اینکه فقط 8 هفته تا انتهای بازیهای لیگ باقی مانده دیگر زیبا بازی کردن برای تیم ما مهم نیست بلکه کسب امتیاز اهمیت زیادی دارد.

قاسمپور در خاتمه در خصوص اینکه با حضور وی انتظار هواداران مس باید چه باشد، تاکید کرد: هواداران باید با توجه به شرایطی که تیم در حال حاضر دارد و همچنین پتانسیل آن واقع بینانه به مسائل نگاه کنند، ابتدا خواسته آنها باید این باشد که از رتبه های پایینی جدول فاصله بگیریم البته هدف اصلی ما این است که رتبه مس در پایان رقابتهای این فصل لیگ برتر تک رقمی شود.