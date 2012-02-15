به گزارش خبرنگار مهر، وزش باد شدید که از دیروز در بیشتر مناطق استان آغاز شده بود، براساس پیش بینی ها از ظهر پنجشنبه در مناطق مرکزی اردبیل تشدید و این منطقه را هم اکنون تحت تاثیر خود قرار داده است.

وزش تندباد و توفان در بیشتر شهرستانهای مرکزی استان اردبیل علاوه بر ایجاد اختلال در زندگی روزمره شهروندان، موجب کندی تردد در محورهای مواصلاتی مرکزی شده و احتمال خسارت نسبی به اماکن عمومی، تابلوهای تبلیغاتی و راهنمایی رانندگی و... دور از انتظار نیست.

رئیس تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بررسی نقشه های پیشیابی هواشناسی نشان می دهند با نزدیک شدن ناوه نسبتا عمیق در سطوح میانی جو و همراهی آن با افت محسوس فشار هوای سطح زمین، وزش باد تشدید خواهد شد.

علی دولتی مهر با بیان اینکه هم اکنون شاهد وزش باد شدید در شهرستانهای اردبیل، مشگین شهر، سرعین، نیر و نمین هستیم اضافه کرد: این پدیده با سرعت و شدت کمتر در سایر مناطق استان نیز در جریان است.

وی افزود: پیش بینی می شود وزش باد از ظهر و بعد از ظهر امروز با شدت بیشتری در این مناطق تداوم داشته باشد.

دولتی مهر با بیان اینکه در برخی مناطق ذکر شده باد با سرعت 10 تا 18 متر برثانیه در نوسان بوده است، یادآور شد: حداکثر سرعت باد در این مناطق تا 24 متر بر ثانیه معادل 86 کیلومتر در ساعت رسیده و سمت باد در این مناطق "جنوبی تا غربی" است.

وی تصریح کرد: همچنین از عصر امروز تا روز جمعه در مناطق جنوبــــی استان اردبیل از جمله شهرستانهای خلخال و کوثر رگبار باران پیش بینی می شود.

