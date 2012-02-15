به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری ظهر چهارشنبه در همایش طلاب و دانشجویان تحت حمایت این نهاد در استان اظهارداشت: از ابتدای سال تاکنون برنامه ها و همایش های علمی و فرهنگی متنوعی ویژه دانش آموزان و دانشجویان در کمیته امداد استان برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی‌(ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال81 حدود 18 درصد جمعیت استان تحت پوشش این نهاد قرار داشته ‌اند، بیان داشت: هم اکنون این رقم به 11 درصد کاهش یافته است.

وی از ایجاد 10 هزار فرصت شغلی در استان توسط کمیته امداد خبر داد و گفت: امسال تعهد ایجاد یک هزار فرصت شغلی را در استان داشته ایم.

اکبری با بیان اینکه کمیته امداد یک نهاد حمایتی وسیع است، افزود: این نهاد به عنوان یک الگو در سطح داخلی و خارجی گفتمان های قالبی دارد.

وی توسعه روند اعتماد سازی در جامعه را از مهمترین رویکردهای دهه چهارم کمیته امداد ذکر کرد و گفت: اگر واژه اعتماد از کمیته امداد گرفته شود این نهاد از درون تهی می شود چرا که این نهاد جزو دستگاه هایی است که ماهیت آن برگرفته از بحث اعتماد مردمی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه توانمند سازی خانواده ها از دیگر رویکردهای کمیته امداد است، تصریح کرد: تا کنون بیش از هزار نفر از فرزندان مددجویان این نهاد موفق به اخذ مدارج عالی دانشگاهی شده اند.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این همایش اظهارداشت: برگزاری این همایش افق آینده ای را برای دانشجویان و طلاب برنامه ریزی می کند.

قهرمان رشید با بیان اینکه توجه به محرومان در تعالیم دینی مورد تاکید است، ادامه داد: توجه به این قشر از توصیه ها و موکدات امام (ره) است.

وی بر توجه مسئولان به این قشر تاکید کرد و گفت: توجه به محرومان در جمهوری اسلامی ایران یک استراتژی است.

رشید اضافه کرد: دولت نهم و دهم با رویکرد توجه به گفتمان امام و انقلاب در راستای توجه به محرومان خدمات ارزنده ای را ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز هم ضعف های فراوانی در حوزه خدمت رسانی به مردم وجود دارد، عنوان کرد: این ضعف ها در حوزه کمیته امداد خیلی کمتر مشاهده می شود.

وی ادامه داد: در دولت نهم و دهم در بحث مسکن روستایی و شهری استان بیش از 400 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با بیان اینکه در دولت نهم تمامی کارهای غیر ممکن امکان پذیر شده است، افزود: با اعتباری بیش از 400 میلیارد تومان بیش از 92 درصد جمعیت شهری و 15 درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز بهره مند شدند.