علی شجاعی صائین، مدیرعامل موسسه خانه کتاب که به تازگی با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از اعضای کمیته تخصصی امور فرهنگی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران منصوب شده است، به خبرنگار مهر گفت: این کمیته در راستای قانون اعطای مدرک هنری به شاعران و نویسندگان تشکیل شده است و من از گذشته نیز در جلسات مربوط به این موضوع شرکت می‌کرده‌ام.

وی ادامه داد: جزئیات طرح از این قرار است که آن دسته از نویسندگان، شاعران و پژوهشگران داوطلب استفاده از مدارک هنری در حیطه فعالیت معاوت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، می‌توانند مدارک و سوابق فعالیت خود را در اختیار این کمیته بگذارند تا پس از بررسی برای صدور مدرک هنری درجه یک تا سه اقدام شود.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب درباره شمول این قانون توضیح داد: شاعران، نویسندگان و همچنین پژوهشگران مشمول قانون هستند که پرونده آنها پس از ارزیابی در این کمیته تخصصی به کمیته دیگری در وزارت ارشاد فرستاده می‌شود.

شجاعی صائین افزود: صدور مدارک هنری و درجه آنها منوط به تصویب در کمیته اصلی در وزارت ارشاد است.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا کمیته تخصصی امور فرهنگی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران مسئولیت دیگری هم برعهده خواهد داشت؟ بیان کرد: من فقط تا همین اندازه در جریان هستم.

چندی پیش خبری مبنی بر سپردن مسئولیت کمیته تخصصی امورفرهنگی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران از سوی وزیر ارشاد به بهمن دری معاون فرهنگی این وزارتخانه منتشر شد و جمعه 28 بهمن ماه هم سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی بنا بر پیشنهاد بهمن دری معاون فرهنگی خود، محمد حسنی (مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان)، علی شجاعی صایین (مدیرعامل موسسه خانه کتاب)، محمد اللهیاری(مدیرکل اداره کتاب)، جواد محقق (شاعر و داستان‌نویس)، پرویز بیگی حبیب آبادی (شاعر)، مجتبی رحماندوست (نویسنده و پژوهشگر)، محمدرضا سرشار (نویسنده و پژوهشگر) و امیرحسین فردی (مسئول مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری) را به عنوان اعضای این کمیته معرفی کرد.

ضوابط قانون اعطای مدرک معادل به شاعران و نویسندگان، با توجه به شأن و منزلت اهالی قلم در باروری و حراست از باورهای فرهنگی، در 9 ماده در «شورای هنر» به تصویب رسیده و یکی از اهداف آن تعمیم قوانین موجود مربوط به «طرح طبقه‌بندی مشاغل هنرمندان کشور» مصوب سال 63 و الحاقیه‌های بعدی آن به شاعران، داستان‌نویسان، نمایشنامه‌نویسان و فیلمنامه‌نویسان و رفع تبعیض بی‌دلیل اعمال شده نسبت به آنان، همچنین صدور مدرک تحصیلی معادل برای این گروه است.