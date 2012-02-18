به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری نشست های شورای عالی اشتغال با حضور اکثریت وزرای اقتصادی دولت، مدیران عامل بانکها، مسئولان بانک مرکزی، مدیران استانی و استانداران و نمایندگان مجلس؛ مهمترین و برجسته ترین گردهمایی است که در زمینه تخصصی اشتغال از سوی دولت برگزار می شود.

ریاست این نشستها در پاره ای از موارد با رئیس جمهور و در بیشترین آن با معاون اول رئیس جمهور بوده است. به صورت کلی برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال و تصمیم گیری و سیاست گذاری پیرامون مهم ترین مسائل اشتغالی کشور از چند سال پیش آغاز شده است.

1.6میلیون شغل در سال 89

شاید بتوان از مهم ترین مواردی که در این نشست ها پیرامون آن بحث و بررسی صورت گرفته است بتوان به مطرح شدن برنامه ریزی دولت برای ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی در سال گذشته، گزارش دهی پیرامون آن، بررسی وضعیت عملکرد بانک ها، برنامه ریزی برای واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران و مواردی از این دست اشاره کرد.

همچنین مطرح شدن برنامه دولت برای ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال جاری نیز از همین شورا شروع شده است و دولت سعی دارد تا با جمع کردن مدیران بخش های مختلف دولتی در یک محل، تصمیمات مهمی را برای اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کشور اتخاذ کند.

حال اینکه تا چه میزان توانسته است به مصوبات و پیش بینی های مطرح شده در این شورا جامه عمل بپوشاند و اینکه آیا اساسا موارد مطرح شده در این شورا قابلیت اجرایی خواهد داشت و یا خیر؟ بحث دیگری است که هدف این گزارش را تشکیل نمی دهد.

جدول کامل مهم ترین اقدامات و سیاست گذاری های اشتغالی شورای عالی اشتغال نیمه اول سال 90

مطرح کننده مهم ترین مطالب و اظهارات زمان و محل طرح موضوع رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور آغاز دور دوم جلسات شورای عالی اشتغال- ورود گروه مشاورین به نشست ها 16 فروردین ماه 90 عضو شورای عالی اشتغال و نماینده کارفرمایان تدوین سهم استان ها از بسته جدید اشتغال شورای عالی اشتغال- 20 فروردین 90 وزارت تعاون، کار و رفاه برگزاری اولین نشست سال 90 به ریاست رئیس جمهور- تدوین ماموریت بانک ها برای ایجاد 2.5میلیون شغل شورای عالی اشتغال- 21 فروردین 90 نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور برنامه ریزی برای واگذاری کارت اعتباری خرید به 9 میلیون کارگر و 2 میلیون کارمند 3 اردیبهشت 90 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه بازتعریف بومی اشتغال و بیکار با همکاری مرکز آمار- ارائه پیش نویس اصلاح قانون کار 10 اردیبهشت 90- شورای عالی اشتغال معاون اول رئیس جمهور استقبال دولت از ایده ها و طرح های اشتغالی نو 18 اردیبهشت 90- شورای عالی اشتغال نماینده کارفرمایان تایید 1 میلیون و 600 هزار فرصت اشتغالی سال 89 24 اردیبهشت 90- شورای عالی اشتغال مشاور وزارت تعاون، کار و رفاه خروج زودبازده ها از بایگانی و تصویب 27 هزار میلیارد تومان منابع جدید 30 اردیبهشت 90- شورای عالی اشتغال مدیرکل وزارت سابق تعاون ثبت نام 730 هزار کارجو- برنامه اشتغالی 1 میلیونی تعاونی ها 2 خرداد 90- شورای عالی اشتغال رئیس کانون کاریابی ها ارسال طرح صدور کارت یارانه اشتغال به شورا- تشکیل پرونده بیکاران 8 خرداد 90 وزیر تعاون، کار و رفاه تحقق 2.5 میلیون شغل قطعی است- ایجاد کمیته تخصصی شرکاء 8 خرداد 90- شورای عالی اشتغال معاون وزارت سابق تعاون تدوین 7 سرفصل جدید مالی برای ایجاد 1 میلیون شغل تعاونی 20 خرداد 90- شورای عالی اشتغال وزیر وزارت سابق تعاون احتمال اختصاص منابع یک بانک جدید به اشتغال 24 خرداد 90 معاون اول رئیس جمهور جلسات شورای عالی اشتغال جدی شد 5 تیر 90- شورای عالی اشتغال قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه پرداخت 2 هزار میلیارد تومان منابع به مشاغل خانگی- تصویب باقیمانده زودبازده ها 24 تیر 90- شورای عالی اشتغال معاون وزارت سابق تعاون تصویب اختصاص 25 درصد منابع به تعاون- ابلاغ به استان ها 29 تیر90 معاون وزارت تعاون، کار و رفاه دستور کار جدید شورا- تدوین راهبردهای اجرای سیاست های کلی اشتغال 1 مرداد 90- شورای عالی اشتغال معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اولویت های اشتغال 90- اجرای طرح های نیمه تمام 10 مرداد 90- شورای عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه جلسه ویژه با حضور رئیس جمهور و استانداران- نهایی شدن ترکیب منابع 23 مرداد90- شورای عالی اشتغال رئیس کانون کاریابی ها موافقت اولیه با صدور کارت اشتغال برای بیکاران 31 مرداد 90 معاون وزارت تعاون، کار و رفاه مهلت یک هفته ای بانک مرکزی و وزارت صنعت برای تعیین تکلیف کارت های اعتباری کارگران 4 شهریور90- شورای عالی اشتغال رئیس کل بانک مرکزی وعده پرداخت تسهیلات اشتغالی- 7 ماه مهلت است 13 شهریور 90 معاون وزارت تعاون، کار و رفاه دلایل تعویق نشست ها- برگزاری جلسه چهل و ششم شورا 30 شهریور 90

جدول مهم ترین اقدامات و برنامه های شورای عالی اشتغال در نیمه دوم سال

مطرح کننده مهم ترین مطالب و اظهارات زمان و محل طرح موضوع رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تدوین دستورالعمل نحوه تامین منابع 2.5 میلیون فرصت شغلی 10 مهر 90- شورای عالی اشتغال معاون وزارت تعاون، کار و رفاه برگزاری نشست چهل و هفتم شورا- ایجاد سازمان ملی کارآفرینی 20 مهر 90 وزارت تعاون، کار و رفاه انتقال برخی نشست ها به استان ها- نشست مشترک با کارگروه ها 18 آبان 90 بانک مرکزی ابلاغیه ارائه گزارش ماهیانه کارت اعتباری میزان توسط بانک ها 18 آبان 90 معاون وزارت تعاون، کار و رفاه برگزاری نشست جدید در یاسوج- اتخاذ تصمیمات استانی و ملی 29 آبان 90- شورای عالی اشتغال دبیرکل کانون کاریابی های خارجی جلسه ویژه شورا برای اعزام نیرو به خارج کشور 5 آذر 90- شورای عالی اشتغال معاون وزارت تعاون، کار و رفاه برگزاری نشست جدید- اتخاذ تصمیم در مورد سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه 20 آذر 90- شورای عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه برگزاری نشست پنجاه و دوم شورا- بررسی مسائل خوزستان 11 دی 90- شورای عالی اشتغال معاون وزارت تعاون، کار و رفاه ارائه اولین گزارش اشتغالی استان ها در سال 90- اعتبار سنجی طرح ها 5 بهمن 90 وزارت تعاون، کار و رفاه جلسه ویژه شورای عالی اشتغال در نیمه دوم اسفند 90 26 بهمن 90

بررسی اقدامات و وضعیت برگزاری نشست ها و جلسات شورای عالی اشتغال در دو جدول فوق نشان می دهد که همواره جلسات و تصمیم گیری های صورت گرفته در نیمه اول سال جاری از رونق و گرمی بیشتری نسبت به نیمه دوم سال برخوردار بوده است.

وعده‌های دولت

نتیجه اصلی تمام اقدامات و جلسات شورای عالی اشتغال در سال جاری باید منجر به تحقق هدف ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال جاری شود که با 1 میلیون و 600 هزار فرصتی که دولت اعلام کرد در سال گذشته موفق به تحقق آن شده است، تعداد فرصت های جدید اشتغالی کشور تا کمتر از یکماه آینده باید به 4 میلیون و 100 هزار فرصت شغلی برسد.

با این حال طی 2 سال اخیر، برنامه ها و وعده های دولت در زمینه ایجاد چند میلیون فرصت جدید شغلی مورد انتقاد و کارشناسی بسیاری از فعالان بازار کار، کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. ملموس نبودن وعده های اشتغالی دولت باعث شده است تا همواره سهم انتقادات از عدم تحقق برنامه های دولت از سهم تاییدات بیشتر باشد.