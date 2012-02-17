نجات 104 کودک از کودک آزاری منجر به فوت

فاطمه دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فعالیتهای موسسه مهرآفرین افزود: با توجه به اینکه موسسه جدی برای حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست وجود نداشت و اغلب خیریه ها بر روی معلولان و ایتام تمرکز داشتند به همین دلیل موسسه مهرآفرین با هدف حمایت از کودکان آسیب و آزار دیده و همچنین کودکان کار و خیابان و زنان بی سرپرست تاسیس شد.

وی با اشاره به اینکه رویکرد مسئولان موسسه کاملا علمی است ، گفت: خدماتی مانند خوار و بار، کمک هزینه مسکن و تحصیلی و ... به نیازمندان ارائه می شود و همچنین این افراد نیز می توانند درصورت نیاز از وکیل رایگان برخوردار شوند.

به گفته وی، موسسه مهرآفرین تاکنون توانسته به 4 هزار و 600 مادر و کودک خدمات رسانی کند و 104 کودک را نیز از کودک آزاری منجر به فوت نجات داده است.

مدیرعامل موسسه مهرآفرین درمورد برگزاری سمینار بررسی آسیبهای کودکان کار و خیابانی تاکید کرد: با توجه به اینکه تاکنون، کار مطالعاتی و پژوهشی درمورد آسیبهای کودکان آسیب دیده و یا در معرض خطرانجام نشده به همین دلیل از اعضای هیئت علمی دانشگاهها ، تشکلهای فعال در حوزه حقوق کودک و کارشناسان و متخصصین امر دعوت کرده و با سازمانهای دولتی مرتبط مانند کمیته امداد ، بهزیستی ، شهرداری و وزارت رفاه نیز ارتباط برقرار کردیم و در نهایت تصمیم گرفته شد برای هم اندیشی و ایجاد راهکار سمیناری دراین خصوص برگزار شود.

دانشور گفت: اولین سمینار سال گذشته برگزار شد و امسال نیز در روزهای 29 و 30 بهمن ماه دومین سمینار برگزار خواهد شد.

وی درمورد دستاوردهای سمینار سال گذشته اظهار داشت: سال گذشته تصمیم گرفته شد برای توجه خاص به کودکان مرکز حمایت از کودکان درکشور تاسیس و همچنین شبکه مددکاری داوطلبی نیز ایجاد شود.

وی گفت: دستاوردهای سمینارسال گذشته در سمینار امسال ارائه خواهد شد.