مشاوران شارون با رايس در واشنگتن ديدار مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، راديو رژيم صهيونيستي اعلام كرد" داو ويسگلاس" رئيس مشاوران آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي به همراه " شالوم تورجمان" از ديگر مشاوران سياسي شارون و " يواو گالانت" از فرماندهان نظامي رژيم صهيونيستي امروز براي ملاقات با كاندوليزا رايس جانشين كالين پاول به واشنگتن مي روند.

در ملاقات مشاوران نخست وزير رژيم صهيونيستي با كاندوليزا رايس كه در حضور سفير رژيم اسرائيل در واشنگتن انجام خواهد شد، مسائل منطقه مانند آتش بس بين فلسطين و اسرائيل مورد بحث و بررسي و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش راديو اسرائيل در اين ملاقات نمايندگان اين رژيم تلاش مي كنند تا زمينه هاي سفر كاندوليزا رايس به منطقه را كه براي ششم و هفتم فوريه برنامه ريزي شده است آماده كنند.

مشاوران آريل شارون در ملاقات با وزير امور خارجه جديد آمريكا گزارشي را از تماسهاي اخير مقامات فلسطيني و اسرائيلي به وي ارائه مي كنند.