محمد حسین خورشیدوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جمعیت بی سوادان کشور هشت هزار 466 نفر است، تعداد افراد بی سواد شهرستان رباط کریم را هشت در صد اعلام کرد.

وی عنوان کرد: بیشترین آمار بی سوادان شهرستان رباط کریم با پنج درصد، مختص به قشر زنان است.

این مسئول بیان کرد: آمار بی سوادی در کشور نسبت به سال های گذشته رو به کاهش است و در سال 93 بی سوادی در کشور ریشه کن می شود.

اجرای طرح فرد به فرد برای کاهش آمار بی سوادان

رئیس اداره سواد آموزی رباط کریم گفت: اجرای طرح فرد به فرد در شهرستان رباط کریم نقش بسزایی در کاهش آمار بی سوادی در این شهرستان ایفا می کند.

خورشیدوند با بیان اینکه حضور برای اجرای طرح فرد به فرد برای عموم آزاد است، اظهار داشت: افراد دارای مدرک دیپلم به بالا می تواتند برای ثبت نام در این طرح به عنوان معلم اداره سواد آموزی به این اداره مراجعه کند.

این مسئول با اشاره به اینکه هر معلم می تواند دو کلاس تشکیل دهد افزود: شرکت هشت سوادآموز درهر کلاس امری ضروری برای تشکیل کلاس های سواد آموزی طرح فرد به فرد می باشد.

خورشیدوند عنوان کرد: حق تدریس آموزگاران این طرح از طریق سازمان مرکزی کشور به این قشر ارائه می شود.

وی افزود: کتابهای درسی مربوط به سوادآموزان نیز در اختیار معلمان سوادآموزی قرار می گیرد.