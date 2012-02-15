10 تصویر؛ مواد لازم برای انجام مذاکرات سازش!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات خاورمیانه بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ مواد لازم برای انجام مذاکرات سازش!

روزنامه البیان امارات امروز از سرگیری مذاکرات سازش را به چالش کشیده که رژیم صهیونیستی از آن به عنوان پوششی برای ادامه شهرک سازی در فلسطین استفاده می کند.

اعدام آزادی در بحرین

پایگاه خبری الانتقاد لبنان با اشاره به سرکوب خونین قیام مردم بحرین در سالگرد انقلاب علیه رژیم آل خلیفه، این مسائل را بیانگر اعدام آزادیهای مدنی در بحرین دانسته است.

قضایای جهان عرب

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری بی ثمر بودن تلاش اتحادیه عرب در روی آوردن به مجامع جهانی از جمله شورای امنیت را مورد توجه قرار داده که اخیرا درباره تحولات سوریه نمود آن کاملا دیده شد.

از اختلاس تا اختلاف!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به اختلاس گسترده برخی صاحبان قدرت اشاره کرده که البته آن را ناشی از اختلاف در دیدگاهها می دانند!

تهدیدات خطرناک علیه مسجدالاقصی

روزنامه القدس العربی امروز به تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصی اشاره دارد که وضعیتی خطرناک پیش روی این مسجد شریف قرار داده است.

مذاکرات زوری!

پایگاه العالم امروز در کاریکاتوری به تلاش آمریکا برای از سرگیری مذاکرات سازش به هر صورت ممکن اشاره دارد که طی آن اعراب با فشار و تهدید به پای میز مذاکره کشانده می شوند.

وامهای خیالی!

روزنامه الدستور اردن امروز به یک مشکل اقتصادی اجتماعی در برخی کشورهای عربی اشاره دارد که طی آن وعده ارائه وامهای هنگفت به مردم داده می شود، اما در عمل چیزی نصیب آنها نمی شود.

رتبه نخست برای فرشته مرگ؛ بدون شرح

الرایه قطر

سرنوشت بد دیکتاتور؛ بدون شرح

العرب الیوم اردن

آزادی و عدالت؛ بدون شرح

السفیر لبنان